Γιώργος Βάλαρης: «Έχασα τους γονείς μου σε νεαρή ηλικία – Έκανα ψυχανάλυση για να το αντιμετωπίσω»

Ο Γιώργος Βάλαρης έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (08.04) στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε στην Όλγα Λαφαζάνη, για την απώλεια των γονιών του.

Ο Γιώργος Βάλαρης είπε αρχικά πως «έχασα τους γονείς μου σε μικρή ηλικία, ήταν πολύ μεγάλα πλήγματα για ένα. Ήταν πολύ σκληρό και μου άλλαξε πάρα πολύ την ταυτότητα και μου δημιούργησε ρωγμές και θέματα. Έκανα ψυχανάλυση για να το αντιμετωπίσω.

Ο ναρκισσισμός πρυτανεύει και θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους. Ένιωσα οικεία με τη διαδικασία του life coaching, σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία. Καθημερινά κάνω διαλογισμό πρωί και βράδυ».

Και συνέχισε ο γνωστός σκηνοθέτης ότι «ήταν πολύ σκληρό όλο αυτό, ήταν δύο μεγάλα πλήγματα για μένα».

«Πλέον είμαι σκυλί μαύρο από τις δυσκολίες που έχω περάσει», κατέληξε ο Γιώργος Βάλαρης.