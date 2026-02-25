Γιώτα Φέστα: «Θα ήθελα πριν πεθάνω να ξέρω λίγο τον εαυτό μου, κάνω ψυχανάλυση ακόμα»

«Μια σκοτεινιά με οδήγησε εκεί, προφανώς της παιδικής ηλικίας», αποκάλυψε η Γιώτα Φέστα.

Καλεσμένη στο «Στούντιο 4» ήταν σήμερα (25.02.2026) η Γιώτα Φέστα. Η ηθοποιός μίλησε για τη διαδρομή της στην ψυχανάλυση, συνδέοντάς τη με «μια σκοτεινιά της παιδικής ηλικίας».

«Ακόμα κάνω μια ψυχανάλυση. Μια σκοτεινιά με οδήγησε εκεί, προφανώς της παιδικής ηλικίας», είπε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως «δεν είναι και πανάκεια η ψυχανάλυση».

Όπως σημείωσε, δεν τη χρειάζονται όλοι: «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τη χρειάζονται. Αυτό που ήθελα εγώ ήταν μια γνώση του εαυτού μου. Θα ήθελα πριν πεθάνω να ξέρω λίγο τον εαυτό μου».

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως στάθηκε «αρκετά γενναία» απέναντι στη διαδικασία, χωρίς φόβο. «Πολλοί άνθρωποι φοβούνται και είναι ανθρώπινο. Δεν με ξάφνιασε τίποτα, αλλά με ξαφνιάζουν διάφορα μικρά πράγματα», τόνισε, εξηγώντας πως πλέον παρατηρεί αντιδράσεις της που παλαιότερα προσπερνούσε.

«Γιατί ενοχλούμαι όταν κάποιος περνάει με κόκκινο; Γιατί το παίρνω προσωπικά;» αναρωτήθηκε, δίνοντας ένα απλό, καθημερινό παράδειγμα αυτοπαρατήρησης. «Δεν ανακάλυψα κάτι φοβερό. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι κιόλας. Δεν θυμάμαι… Είναι το βιβλίο με τις λευκές σελίδες», κατέληξε.