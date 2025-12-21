Lifestyle

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Ποζάρει σε χριστουγεννιάτικο δέντρο και αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος σε κορίτσι

Με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της, η Γιώτα Τσιμπρικίδου ανακοινώνει πως περιμένει κοριτσάκι
Ξεχωριστά τα φετινά Χριστούγεννα για την Γιώτα Τσιμπρικίδου, καθώς είναι έγκυος και μετράει αντίστροφα για τη γέννηση του παιδιού της. Όπως αποκάλυψε η ραδιοφωνική παραγωγός μέσα από φωτογραφία που δημοσιοποίησε στο Instagram, περιμένει κορίτσι.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου αποφάσισε να αποκαλύψει πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό, στα τέλη Νοεμβρίου. Η εγκυμοσύνη της εξελίσσεται φυσιολογικά και η ίδια, κατά διαστήματα, ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Βρήκα ένα γράμμα στο δέντρο – είναι από την κόρη μας… έρχεται».

H Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο αγαπημένος της Άγγελος Ανδριανός, ανέβηκαν την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, τα σκαλιά της εκκλησίας έπειτα από 5,5 χρόνια σχέσης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πάρτι με αγαπημένα πρόσωπα και φίλους. Τώρα, η ευτυχία τους θα μεγαλώσει με την απόκτηση του πρώτου παιδιού τους.

 
 
 
 
 
Η Γιώτα Τσιμπρικίδου είναι μια από τις πιο γνωστές ραδιοφωνικές παραγωγούς, με πορεία σε σταθμούς όπως ο Λάμψη 92.3, ο Sfera 102.2 και από το 2023 στον Ρυθμό 94.9, όπου παρουσιάζει τη δική της εκπομπή. Έχει ασχοληθεί ενεργά με την τηλεόραση από νεαρή ηλικία, παρουσιάζοντας εκπομπές όπως ο «Πρωινός Καφές».

Στις συνεντεύξεις της έχει μιλήσει ανοιχτά για δυσκολίες που αντιμετώπισε στην τηλεόραση – όπως το ότι της ζητήθηκε να γίνει ξανθιά για να προχωρήσει επαγγελματικά – αλλά και για προσωπικές στιγμές, όπως την απώλεια του πατέρα της στην εφηβεία.

