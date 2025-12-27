Γιούλη Ηλιοπούλου για metoo: Είναι σοκαριστικό να εισπράττει κανείς τέτοιες φρικαλέες συμπεριφορές

Στο ευαίσθητο θέμα του metoo αναφέρθηκε η ηθοποιός Γιούλη Ηλιοπούλου κάνοντας λόγο για φρικαλέες συμπεριφορές.

Η Γιούλη Ηλιοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και τη Σπυριδούλα Τριάντου με την ηθοποιό να απαντά μεταξύ άλλων, και για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας με το metoo.

Σε ενοχλεί που κάποιοι συνάδελφοί σου χαρακτηρίζουν το θέατρο «ένα μεγάλο κρεβάτι»;

Θα σου πω κάτι που ξέρουμε όλοι, δεν συμβαίνει μόνο στο θέατρο. Όμως αυτές τις αθλιότητες κάποιοι τις δημιουργούν και κάποιοι τις αποδέχονται. Όταν δεν υπάρχουν αποδέκτες, παύει να συμβαίνει. Ας γίνουμε, λοιπόν, όλοι πιο αυστηροί σε τέτοια ζητήματα.

Σε έχουν επηρεάσει όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν λεκτική κακοποίηση ή σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο του θεάτρου;

Φυσικά. Είναι σοκαριστικό να εισπράττει κανείς τέτοιες φρικαλέες συμπεριφορές. Ναι, συμβαίνουν βέβαια σε όλους τους χώρους, αλλά ειδικά στο χώρο του πολιτισμού είναι φρικτό για τα νέα παιδιά, κακοποιούνται τα όνειρά τους, η αθωότητά τους.