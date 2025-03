Γκαλ Γκαντότ: Διαδηλωτές διέκοψαν τη βράβευσή της με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας λόγω της ισραηλινής καταγωγής της

Εντάσεις ξέσπασαν στη Λεωφόρο της Δόξας, κατά τη διάρκεια τελετής απονομής αστεριού στη διάσημη ηθοποιό Γκαλ Γκαντότ με καταγωγή από το Ισραήλ. Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές θέλοντας να αντιδράσουν για την καταγωγή της ηθοποιού ξεκινήσαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της πατρίδας της.

Η Λεωφόρος της Δόξας γέμισε την Τρίτη (18.03.2025) με δεκάδες διαδηλωτές που ήθελαν να «αμαυρώσουν» αυτή τη χαρούμενη ημέρα για την Γκαλ Γκαντότ. Ο λόγος που οι Φιλοπαλαιστίνιοι έβαλαν στο στόχαστρό τους την γνωστή ηθοποιό πέρα από την καταγωγή της είναι και το γεγονός πως υπηρέτησε 2 χρόνια στους IDF, τον στρατό του Ισραήλ που επιχειρεί καθημερινά κατά των Παλαιστίνιων, στη Γάζα, αναφέρει ο Guardian.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που βγήκαν στο «φως», δείχνουν τους διαδηλωτές να κρατούν πλακάτ που γράφουν «Ζήτω η Παλαιστίνη», «Οι ήρωες πολεμούν όπως οι Παλαιστίνιοι» ή «Καμία άλλη γη δεν κέρδισε Όσκαρ», αναφερόμενοι στο ντοκιμαντέρ για τις ισραηλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη που κέρδισε βραβείο Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ στον φετινό διαγωνισμό.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές επιτέθηκαν και προσωπικά στην γνωστή ηθοποιό ουρλιάζοντας «ντροπή στην Γκαλ Γκαντότ».

Η τελετή καθυστέρησε περίπου 15 λεπτά, όταν επιτέλους η αστυνομία έφτασε στο σημείο καθώς ένας διαδηλωτής έκλεψε μία σημαία του Ισραήλ.

I’m sorry but why the fuck is Gal Gadot getting a star? She is one of the most terrible actresses Hollywood has ever produced. https://t.co/g8qCOMVciA