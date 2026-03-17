Γκουίνεθ Πάλτροου: Το αποκαλυπτικό φόρεμα της στα Όσκαρ και οι δυσκολίες στο να πάει στην τουαλέτα

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μας έχει συνηθήσεις σε υπέρλαμπρες εμφανίσεις και εκείνη στα φετινά Όσκαρ δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ένα βίντεο από την πολύωρη προετοιμασία για την εμφάνισή στα Όσκαρ δημοσίευσε στο Instagram η Γκουίνεθ Πάλτροου.

Το βίντεο της διάσημης ηθοποιού ξεκινά με τις προετοιμασίες για τα μαλλιά και το μακιγιάζ της.

Στη συνέχεια και ενώ η προετοιμασία είχε «πάρει φωτιά», η ηθοποιός δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την κόρη της, Απλ, με την οποία αρχικά συμφώνησαν ότι ξεχώρισαν την ταινία «Martin Supreme» με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Κάποια στιγμή, μάλιστα, η Γκουίνεθ Πάλτροου δυσκολεύτηκε με τις ψεύτικες βλεφαρίδες που της έβαλαν λέγοντας «τυφλώθηκα».

 
 
 
 
 
Όταν, όμως, η συζήτηση έφτασε στο φόρεμα που είχε επιλέξει, η Πάλτροου περιέγραψε τις… τεχνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε: «Σχεδόν θα με ράψουν στο φόρεμά μου, δεν θα μπορώ να πάω τουαλέτα όλη την ώρα που θα είμαι στην τελετή».

Όταν η ηθοποιός γύρισε το πλάι, αποκάλυψε ένα εξαιρετικά ψηλό σκίσιμο που διέτρεχε όλο το μήκος του φορέματος, ενώ από κάτω κρυμμένο, ήταν ένα λαμπερό διάφανο παντελόνι με παγιέτες.

