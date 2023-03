Η Γκούινεθ Πάλτροου που βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και λίγες μέρες για ένα ατύχημα που είχε στο σκι το 2016, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός γιατρού, κατάφερε με μια μόνο ατάκα να εξοργίσει τους χρήστες στα social media.

Συγκεκριμένα, η Γκούινεθ Πάλτροου κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της για το ατύχημα στο σκι όταν ρωτήθηκε από τον συνήγορό της για τις απώλειες που υπέστη από εκείνη την ημέρα και μετά το ατύχημα με τον γιατρό η ίδια απάντησε:

«Λοιπόν, χάσαμε μισή μέρα σκι»…

Η φράση της έγινε viral και αμέσως οι χρήστες στα social media άρχισαν τα ειρωνικά σχόλια.

Adding "well I lost half a day of skiing" to my lexicon for any minor inconvenience #GwynethPaltrowtrial pic.twitter.com/L29NffZl94 — Elizabeth Holloway (@LizzeeRascal) March 26, 2023

H ίδια σημείωσε στην κατάθεσή της πως βρισκόταν σε μια εύκολη πίστα όταν χτυπήθηκε στην πλάτη: «Δύο σκι μπήκαν ανάμεσα στα σκι μου, αναγκάζοντας τα πόδια μου να ανοίξουν…

Και τότε, υπήρχε ένα σώμα που με πίεζε και ακούστηκε ένας πολύ παράξενος, γρυλίζων θόρυβος. Ο εγκέφαλός μου προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε. Σκέφτηκα, ‘Είναι αυτό μια φάρσα; Μήπως κάποιος κάνει κάτι διεστραμμένο; Αυτό είναι πραγματικά πολύ παράξενο».

You lost half a day of skiing @GwynethPaltrow ?!😂🎻🎻🎻Oh, please tell that to people who have lost their homes from war or natural disasters. Or those who have lost loved ones. Cry me a freaking river😭🙄 #GwynethPaltrow #GwynethPaltrowTrial — Just Roseann (@Roseann2681) March 25, 2023

Υπογράμμισε πως δεν θα μπορούσε να έχει επικίνδυνη συμπεριφορά: «Δεν θα είχα επικίνδυνη συμπεριφορά, με ή χωρίς τα παιδιά μου εκεί», επεσήμανε.