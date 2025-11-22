Lifestyle

Γλυκερία για Νίκο Καρβέλα και Φοίβο: «Δεν θα ήθελα να πειραματιστώ με τους συγκεκριμένους, δεν με εκφράζουν»

«Δεν με ενδιαφέρει να γεμίσω το Καλλιμάρμαρο» ανέφερε σε άλλο σημείο η Γλυκερία
Γλυκερία
Γλυκερία / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Γλυκερία παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύρια» του ΑΝΤ1 και μίλησε για την καριέρα και τις αποφάσεις που κλήθηκε να πάρει στο πέρασμα του χρόνου. Αποκάλυψε πως κάποτε είχε αρνηθεί πρόταση για τη Eurovision, ενώ ανέφερε πως δεν πέρασε από το μυαλό της να συνεργαστεί με τον Φοίβο και τον Νίκο Καρβέλα.

Η Γλυκερία ανέφερε στο ξεκίνημα των δηλώσεών της, πως δεν ονειρεύεται να γεμίσει σε συναυλίες της, τα μεγαλύτερα στάδια. «Δεν με ενδιαφέρει να γεμίσω το Καλλιμάρμαρο. Το να θέλεις να γεμίσεις τα στάδια, κρύβει μια ματαιοδοξία», είπε στην κάμερα της εκπομπής,

Σε άλλο σημείο επισήμανε ότι δεν θα συνεργαζόταν με τον Φοίβο και τον Νίκο Καρβέλα, αφού υπηρετούν ένα διαφορετικό μουσικό είδος: «Νομίζω ότι ο Φοίβος κι ο Καρβέλας είναι από τα είδη που δεν μου ταιριάζουν. Έχουν μια άλλη νοοτροπία που εγώ δεν την έχω.

Δεν θα ήθελα να πειραματιστώ με τους συγκεκριμένους, δεν με εκφράζουν. Παρεμπιπτόντως να πω ότι τώρα θα κάνω ένα πιο έντεχνο-ποπ τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό», ανέφερε.

Μιλώντας για τη Eurovision, η ερμηνεύτρια επισήμανε ότι της είχε γίνει πρόταση να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, αλλά είχε αρνηθεί. Όπως είπε, δεν πρόκειται για έναν μουσικό διαγωνισμό που της ταιριάζει.

«Είχα επιλεγεί να πάω στη Eurovision, αλλά είναι κάτι που δεν με εκφράζει πάρα πολύ γιατί ούτε το είδος ούτε το αντικείμενο που αντιπροσωπεύεται εκεί πέρα, δεν με εκφράζει».

Προ ημερών η Γλυκερία είχε μιλήσει για τις συναυλίες που έδωσε στο Ισραήλ και προκάλεσαν αντιδράσεις.

