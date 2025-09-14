Γωγώ Ατζολετάκη για τον θάνατο του πατέρα της: «Η μια πλευρά μου θρηνούσε και η άλλη ανταποκρινόταν σε εκδηλώσεις και δεξιώσεις»

«Όταν πέθανε ο πατέρας μου, φεύγαμε για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης της Ινδονησίας, στην Τζακάρτα», αποκάλυψε η Γωγώ Ατζολετάκη.

Στον θάνατο του αγαπημένου της πατέρα, την στιγμή που η ίδια ετοιμαζόταν για παγκόσμια περιοδεία με θεατρική παράσταση, αναφέρθηκε με συγκίνηση η Γωγώ Ατζολετάκη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε το πόσο δύσκολο της ήταν να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την απώλεια αλλά και την επαγγελματική της επιτυχία.

Σου έχει συμβεί κάτι πολύ δύσκολο; Κάτι που σε είχε κάνει κομμάτια ψυχικά κι εσύ έπρεπε να βγεις στη σκηνή και να παίξεις κρύβοντας τον πόνο σου;

Φυσικά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, εγώ έκανα πρόβες για την «Αντιγόνη», καθώς φεύγαμε με τον Λάμπρο Τσάγκα και το θέατρο «Κνωσός» για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης της Ινδονησίας, στην Τζακάρτα. Κι εγώ είχα τον πατέρα μου ετοιμοθάνατο. Μια εβδομάδα πριν φύγουμε, ο πατέρας μου πέθανε.

Πήγα στην Κρήτη, κήδεψα τον πατέρα μου, κάναμε γενική δοκιμή κι εγώ δεν ήξερα που βρισκόμουν. Με τον πατέρα μου ήμουν πολύ δεμένη. Ήταν ο ήρωας μου. Θυμάμαι ότι… είχα μοιραστεί στα δύο. Αυτό το συναίσθημα ήταν τραγικό.

Η μια πλευρά μου θρηνούσε και η άλλη ανταποκρινόταν στις δεξιώσεις, στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, στους φίλους, στους συναδέλφους, σε όλα αυτά που ζούσαμε εκεί στην Τζακάρτα, στην άλλη άκρη του κόσμου. Θυμάμαι αυτή τη διάσπαση της ολότητας μου. Το έχω ζήσει. Είναι ένα συναίσθημα, πολύ βίαιο. Πολύ βάρβαρο.