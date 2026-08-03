Η Αριάνα Γκράντε αποχωρεί από μιούζικαλ και κάνει ένα διάλειμμα λόγω της κριτικής για την εμφάνισή της

Η Αριάνα Γκράντε θα αποσυρθεί από τις δημόσιες εμφανίσεις μόλις ολοκληρωθεί η περιοδεία της «Eternal Sunshine» τον επόμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας σήμερα Δευτέρα (03.08.2026). Επιπλέον, η 33χρονη σταρ αποσύρθηκε από την αναβίωση του μιούζικαλ «Sunday in the Park with George» που θα γινόταν στο Λονδίνο.

Η εκπρόσωπος της δήλωσε στο περιοδικό People ότι η Αριάνα Γκράντε «θα κάνει ένα βήμα πίσω από την προβολή» μόλις ολοκληρωθεί η περιοδεία, μετά από όσα χαρακτήρισε ως «ατελείωτο, συνεχή δημόσιο έλεγχο» γύρω από τις εμφανίσεις της. Επιπλέον, τόνισε πως ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία της «σε υψηλό σημείο, τόσο υγιώς όσο και ευτυχισμένα», και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα από τη δημόσια εργασία, το οποίο έχει «οδηγήσει σε ατελείωτο, συνεχή δημόσιο έλεγχο».

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Πρόσθεσε ότι η καλλιτέχνις ανεβάζει μια ιδιαίτερα απαιτητική, σωματικά, παράσταση, και ότι εμφανίζεται με υγιή τρόπο και σε πολύ υψηλό επίπεδο βράδυ με το βράδυ.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια ολοκληρώνει το σκέλος της περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική και θα ξεκινήσει 10 συναυλίες στο O2 Arena του Λονδίνου αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η εταιρεία πίσω από την αναβίωση του μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ «Sunday in the Park with George», που επρόκειτο να ανέβει στο Barbican το 2027, επιβεβαίωσε ότι η Γκράντε δεν θα συμμετάσχει πλέον στην παραγωγή, εκφράζοντας «πλήρη κατανόηση και στήριξη».

Η εμφάνιση της τον τελευταίο καιρό έχει κάνει τους φαν της να ανησυχούν για την υγεία της. Ειδικά, στο τελευταίο της βίντεο κλιπ για το single «Petal» η συζήτηση γύρω από την εμφάνιση της Γκράντε αναζωπυρώθηκε.