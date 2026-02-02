Lifestyle

Grammy: Lady Gaga και Sabrina Carpenter στο στόχαστρο της PETA για τις εμφανίσεις τους

«Αφήστε τα ζώα έξω από τα GRAMMYs», έγραψαν οι εκπρόσωποι της PETA
Lady Gaga
Lady Gaga / REUTERS/Mario Anzuoni

«Πυρά» κατά των καλλιτεχνών Lady Gaga και Sabrina Carpenter, εξαπέλυσε η PETA (η οργάνωση Ανθρώπων για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων), μετά τις αμφιλεγόμενες εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί της απονομής των βραβείων Grammy, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (01.02.2026).

Οι υπεύθυνοι της PETA στράφηκαν κατά της Lady Gaga, με αφορμή την εμφάνισή της στην τελετή απονομής των Grammy με το τραγούδι «Abracadabra», καθώς φέρεται να φορούσε κοστούμι κατασκευασμένο από πραγματικά φτερά, σύμφωνα με τη Μirror.

«Είτε τα φτερά αφαιρούνται όσο το πουλί είναι ζωντανό, είτε αφού θανατωθεί, το ζώο υποφέρει πάντα», έγραψαν, συμπληρώνοντας: «Lady Gaga, άφησε τα πουλιά να κρατήσουν τα φτερά τους. Τα φτερά ανήκουν στα πουλιά και τα πουλιά πρέπει να είναι ελεύθερα».

Μάλιστα, η Lady Gaga, εμφανίστηκε με δύο ενδυμασίες φτιαγμένες από φτερά. Εκτός από το σκούρο κόκκινο κοστούμι, περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα μαύρο μακρύ φόρεμα, επίσης γεμάτο από φτερά.

Εκπρόσωποι της οργάνωσης εξέδωσαν ανακοίνωση καταδικάζοντας την κίνηση της τραγουδίστριας, ενώ άσκησαν σφοδρή κριτική και στην 27χρονη Sabrina Carpenter, επειδή είχε ένα αληθινό πουλί κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στα Βραβεία Grammy.

Lady Gaga
Lady Gaga / REUTERS/Mario Anzuoni
Lady Gaga
Lady Gaga / REUTERS/Daniel Cole

Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής, παρουσιάζοντας το τραγούδι της «Manchild» μέσα σε ένα περίτεχνο σκηνικό που θύμιζε αεροδρόμιο. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης έβγαλε ένα λευκό περιστέρι μέσα από ένα καπέλο μάγου ενώ στο κλείσιμο της ερμηνείας της, κρατούσε το πουλί στο χέρι της κοιτώντας το κοινό.

«Πραγματικά η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έφερε ένα πουλί στη σκηνή το 2026;! Η ερμηνεύτρια του «Manchild» συμπεριφέρεται σαν παιδί. Αφήστε τα ζώα έξω από τα GRAMMYs», έγραψαν οι εκπρόσωποι της PETA στα social media συνοδεύοντας την ανάρτηση με το επίμαχο στιγμιότυπο.

Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter / REUTERS/Mario Anzuoni

Παράλληλα πάνω στην εικόνα που μοιράστηκαν, πρόσθεσαν (μέσω του Entertainment Weekly): «Γεια σου Σαμπρίνα. Το να φέρνεις ένα ζωντανό πουλί στη σκηνή των Grammys είναι “ανόητο, αργό, άχρηστο και σκληρό”», παραπέμποντας ευθέως στους στίχους του «Manchild» από το έβδομο άλμπουμ της.

«Τα έντονα φώτα, ο δυνατός θόρυβος και ο χειρισμοί αυτού του είδους προκαλούν φόβο και αγωνία σε ένα πουλί που ανήκει στον ελεύθερο ουρανό», σημείωσαν.

Η Κάρπεντερ, η οποία αποχώρησε χωρίς βραβείο από την τελετή παρά τις έξι υποψηφιότητες, δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια σχετική δήλωση.

