Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ένιωσα τόσο μ@@@ας που είπα ψέματα, που αποφάσισα να μην ξαναπώ ψέματα ποτέ»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παραχώρησε νέες δηλώσεις και μίλησε τόσο για τη σχέση με τον γιο του, όσο και για το ψέμα που είπε κάποτε και τον έκανε να αλλάξει φιλοσοφία ζωής.

«Από 33 χρονών δεν ξαναείπα ποτέ ψέματα στη ζωή μου. Μου συνέβη κάτι πολύ προσωπικό και ένιωσα τόσο μα…ας που είπα ψέματα, που αποφάσισα να μην ξαναπώ ψέματα ποτέ», εξομολογήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.



Ο παρουσιαστής περιέγραψε επίσης τη σχέση του με τον γιο του, λέγοντας: «Τώρα που μεγαλώνει ο Αναστάσης μου, είναι στα 13, και αρχίζουμε να συνεννοούμαστε με όλα αυτά που έχει η εφηβεία και μου λέει “σ’ αγαπώ” ή “μ’ έχεις τρελάνει”… χρειάζεται και λίγο η επανάσταση. Είναι καλό παιδί, με τη μητέρα του έχουμε βάλει ωραίες βάσεις».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, υποστήριξε ότι οι δύο άνθρωποι που έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, αγχώνονται για το πώς θα μεγαλώσουν σωστά το παιδί που έχουν αποκτήσει μαζί. «Πάντα υπάρχει άγχος στα ζευγάρια που δεν είναι μαζί να μεγαλώσουν σωστά το παιδί. Οι γονείς να είναι εκεί ένα για το παιδί. Του έχω πει πως ό,τι και να κάνει στη ζωή του, θέλω μόνο να μου λέει την αλήθεια και να είναι ευτυχισμένος», σχολίασε.

«Εγώ έχω ανάγκη από χαρά! Αν ποτέ επιχειρούσα να κάνω πρωινό, θα το επιχειρούσα μόνο σαν ανάγκη τηλεθεατή και όχι σαν ανάγκη παρουσιαστή. Θα ξαναγυρνούσα να κάνω τον Πρωινό Καφέ του ΑΝΤ1. Ειδήσεις άσχημες υπήρχαν πάντα, αρνούμαι ακόμα και στο ραδιόφωνο να τις μεταδώσω» είχε πει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το καλοκαίρι σε μια από τις συνεντεύξεις του.