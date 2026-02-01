Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του – «Περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θρηνεί για την απώλεια της μητέρας του και με νέα του ανάρτηση στα social media, στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για το πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Ο παρουσιαστής υπενθυμίζει την αξία της ζωής και τονίζει πως κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει τη μητέρα του, όσο βρίσκεται κοντά του. Απευθύνεται σε εκείνους που βάζουν σε δεύτερη μοίρα τις επισκέψεις και τα τηλεφωνήματα στη γυναίκα που τους έφερε στον κόσμο. Ίσως επειδή τους χωρίζει απόσταση, ίσως επειδή υπάρχουν άλλες προτεραιότητες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram δύο στιγμιότυπα της ηθοποιού Κάθριν Ο’ Χάρα, που υποδύθηκε τη μητέρα του Κέβιν (Μακόλεϊ Κάλκιν) στις ταινίες «Μόνος στο σπίτι». Υπενθυμίζεται πως και η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 71 χρόνια της, την Παρασκευή (30-01-2026), με τη θλιβερή είδηση να σκορπάει θλίψη.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έγραψε: «Περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Μήπως να πάρετε κάποιο τηλέφωνο;».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εύχεται καλή ανάπαυση στη μητέρα του. Στη γυναίκα που τον μεγάλωσε και βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Η δική της αγκαλιά, όπως έγραψε, έπαιρνε διαχρονικά όλα τα προβλήματα από πάνω του. Παρά τις προσπάθειες, αυτή τη φορά, η κυρία Κική δεν τα κατάφερε.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

«Όχι δεν είναι μία απώλεια, είναι η απώλεια. Είναι η απώλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αν μιλήσω λίγο παραπάνω θα βάλω τα κλάματα» είχε πει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη ραδιοφωνική εκπομπή του, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Στις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), στο χωριό Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής, ο οικοδεσπότης της εκπομπής «The 2Night Show» αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που τον έφερε στον κόσμο. Το «παρών» στην κηδεία έδωσαν μεταξύ άλλων οι συνεργάτες του από το ραδιόφωνο και φυσικά, η αγαπημένη του, Νάνσυ Αντωνίου. Εκεί ήταν και η πρώην σύντροφός του, Κατερίνα Κόκλα, μαζί με τον γιο τους.

Ο Γρηγόρης και ο Σάκης Αρναούτογλου παραμένουν συντετριμμένοι σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής τους. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον θάνατο της μητέρας τους.