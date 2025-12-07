Γρηγόρης Πετράκος για νέες ταυτότητες: Είναι ψέματα πως δεν θα μπορούμε να ταξιδέψουμε χωρίς αυτές

Ο Γρηγόρης Πετράκος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και στον ρεπόρτερ, Αρτ Αντιμιάν. Εξέφρασε πάγιες απόψεις του και προσπάθησε να αναλύσει το σχέδιο που βλέπει να υλοποιείται τα τελευταία χρόνια. Απώτερος στόχος, όπως πιστεύει ο τραγουδιστής, η κατάργηση ατομικών ελευθεριών και ο πλήρης έλεγχος. Μίλησε για τις νέες ταυτότητες και όχι μόνο.

Ο Γρηγόρης Πετράκος τόνισε για τις νέες ταυτότητες πως δεν σκοπεύει να αλλάξει εκείνη που έχει. Είπε χαρακτηριστικά πως την έχει κλειδώσει σε ένα συρτάρι. Τα όσα λέγονται από ορισμένους τον αφήνουν παγερά αδιάφορο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλα αυτά που γίνονται από τον κορονοϊό είναι για να μας αφαιρεθούν κάποιες ελευθερίες και να προστεθεί ένα λιθαράκι προς τον τελικό σκοπό, που είναι ο πλήρης έλεγχος. Όπως τώρα επιχειρείται με τον προσωπικό αριθμό, με την ψηφιοποίηση, με τις ψηφιακές ταυτότητες. Όλα αυτά είναι μικρά σκαλοπατάκια που δένουν το ένα με το άλλο μέχρι να φτάσουμε και στην κατάργηση του χρήματος, του αναλογικού, να υπάρχει μόνο ψηφιακό χρήμα. Και τότε τα χέρια μας θα ‘ναι εντελώς δεμένα», δηλώνει ο Γρηγόρης Πετράκος.

Σε ερώτηση για το αν έχει αλλάξει την ταυτότητά του, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο νόμο, ο τραγουδιστής απαντά κατηγορηματικά: «Όχι, βέβαια. Την ταυτότητά μου την έχω κλειδωμένη σε ένα συρτάρι. Λεφτά να είχα δεν θα τα έκρυβα τόσο καλά. Όλα αυτά ότι δεν θα μπορούμε να ταξιδέψουμε είναι ψέματα».

«Με ρώτησαν “θα πήγαινες σε Gay Pride;”. Λέω όχι. Δηλαδή ο άλλος λέει «εμένα δεν μ’ αρέσει να βλέπω στο δρόμο να φιλιούνται δύο άντρες». Είναι δικαίωμά του. Με το ζόρι να του αρέσει; Ούτε εμένα μου αρέσει», σημειώνει σε άλλο κομμάτι ο Γρηγόρης Πετράκος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι δεν σκοπεύει να το διαβάσει: «Όχι, δεν θα το διάβαζα. Δεν θα έχανα τον χρόνο μου να διαβάσω ούτε μυθιστορήματα, αλλά ούτε τώρα βιογραφίες ανθρώπων που δεν τους εκτιμώ και πολύ», σχολιάζει ο Γρηγόρης Πετράκος.

Προ ημερών ο Γρηγόρης Πετράκος είχε προκαλέσει συζητήσεις για την τηλεοπτική κόντρα του με την Δάφνη Καραβοκύρη. Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε ακραίες τις απόψεις του και ο τραγουδιστής αντέδρασε.