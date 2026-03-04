H Αντζελίνα Τζολί δεν έχει κάνει σχέση από τότε που χώρισε με τον Μπραντ Πιτ

Σε αντίθεση με τον Μπραντ Πιτ που μετά το διαζύγιό τους έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, η Αντζελίνα Τζολί έχει επιλέξει να είναι μόνη της.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί από τότε που αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον διάσημο ηθοποιό Μπραντ Πιτ, δεν έχει βάλει κάποιον σύντροφο στη ζωή της. Η προσοχή της ήταν στραμμένη πάνω από όλα στην ανατροφή των έξι παιδιών της.

«Η Άντζι ήταν εξαιρετικά απασχολημένη και συγκεντρωμένη τα τελευταία χρόνια. Τα ραντεβού δεν ήταν σημαντικά για εκείνη. Δεν είχε κάποιον σύντροφο», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον της Τζολί που μίλησε στο περιοδικό. «Ουσιαστικά είναι μόνη μητέρα από το διαζύγιο και μετά, οπότε εκεί έχει επικεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής της», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Προς το παρόν φαίνεται πως τα παιδιά της αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά της. «Λατρεύει τον ρόλο της ως μητέρα και θέλει πάντα να βεβαιώνεται ότι όλοι προοδεύουν. Φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά», συμπλήρωσε η πηγή.

Η σχέση της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ ξεκίνησε στα γυρίσματα το 2005 στα γυρίσματα της ταινίας «Mr & Mrs Smith».

Χρειάστηκε να περάσουν δέκα περίπου χρόνια για να επισημοποιήσουν οι δύο σταρ τη σχέση τους, με ένα πολύκροτο διαζύγιο να ακολουθεί το 2019.