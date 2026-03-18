H Δέσποινα Μοιραράκη θυμήθηκε τα ταξίδια της στο Ιράν: Οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram

Η Δέσποινα Μοιραράκη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων έχει βρεθεί πολλές στο Ιράν, το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ. Η γνωστή επιχειρηματίας χαλιών μοιράστηκε στο Instagram κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες από τα ταξίδια της. 

Μάλιστα, η Δέσποινα Μοιραράκη πρόσφατα θυμήθηκε τις δύσκολες ώρες που πέρασε στο Ιράν, όπου είχε δεχτεί και σεξουαλική παρενόχληση. Την Τετάρτη (18.03.2026) δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της στην Περσία, όπου πόζαρε ντυμένη με μαύρα ρούχα και μαντίλα στο κεφάλι. 

«Οι αναμνήσεις μου από τα ταξίδια μου στην Περσία», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή επιχειρηματίας. 

 
 
 
 
 
«Ήρθε κάποιος, ο οποίος πήγε να μου επιτεθεί. Να μου επιτεθεί εννοώ… σεξουαλικά. Δεν το κρύβω. Πίσω από τη βιβλιοθήκη. Κι έβαλα τις φωνές, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος, δηλαδή μαζεύτηκαν οι του ξενοδοχείου.

Πηγαίνοντας εκεί, έπεσα στην ώρα που κάνουν την προσευχή τους. Κι εγώ επειδή δεν ήταν κανείς, δεν έκανα κάτι το μεμπτό, κοιτούσα να δω τι βιβλία να πάρω», είχε αποκαλύψει στο «Live News» η Δέσποινα Μοιραράκη.

