H Μαίρη Βυτινάρος απολαμβάνει τις διακοπές της ποζάροντας σε σκάφος στο Κάπρι

Το γνωστό μοντέλο μαγνήτισε τα βλέμματα με την εντυπωσιακή της εμφάνιση
Η Μαίρη Βυτινάρος
Η Μαίρη Βυτινάρος / NDP

Η Μαίρη Βυτινάρος συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, αυτή τη φορά ταξιδεύοντας στην Ιταλία και στο κοσμοπολίτικο νησί του Κάπρι, με την ίδια να ανεβάζει μια σειρά από φωτογραφίες στο προσωπικό της instagram.

Η Μαίρη Βυτινάρος η οποία είναι γνωστή στην Ελλάδα μέσα από τις εμφανίσεις της στο GNTM θέλησε να φωτογραφηθεί επάνω σε ένα εντυπωσιακό σκάφος στο Κάπρι, φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι το οποίο αναδείκνυε το εντυπωσιακό της σώμα.

Μάλιστα στην δημοσίευσή της ανέβασε και ορισμένες φωτογραφίες από το μαγευτικό τοπίο και τα υπέροχα νερά, με την ίδια να δείχνει αρκετά χαρούμενη και γεμάτη όρεξη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary Vitinaros (@maryvitinaros)

Όπως είναι λογικό η δημοσίευση συγκέντρωσε πλήθος από like και σχόλια.

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: Είχε φοβίες, ξυπνούσε το βράδυ πανικοβλημένος και ήθελε κάποιον δίπλα του
«Ντρέπομαι και στεναχωριέμαι γιατί τον είχα φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και μετά άρχισε να κάνει μια αλλοπρόσαλλη καριέρα» είπε ο Νίκος Μουρατίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης και Νίκος Μουρατίδης
6
