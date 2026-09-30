H Μαίρη Βυτινάρος δήλωσε ερωτευμένη: Μένουμε μαζί αλλά ακόμα είναι πολύ φρέσκο για να σκεφτώ τον γάμο

Η Μαίρη Βυτινάρος αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια ότι είναι ερωτευμένη, πως βρίσκεται σε σχέση και συγκατοικεί με τον σύντροφό της. Το μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες μεταδόθηκαν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, και εξήγησε ότι βιώνει μια πολύ καλή περίοδο στα προσωπικά της.

Αν και ξεκαθάρισε ότι η σχέση τους είναι ακόμη πολύ πρόσφατη για να κάνει σχέδια γάμου, η Μαίρη Βυτινάρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον. «Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Είμαι ερωτευμένη, το λέω πρώτη φορά, είμαι σε σχέση. Μένουμε μαζί. Είναι πολύ φρέσκο για να σκεφτώ τον γάμο, αλλά θα δούμε», είπε το μοντέλο.

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Η Μαίρη Βυτινάτος, μετακόμισε το 2022 μόνιμα στην Αθήνα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της model instructor στο GNTM. Αργότερα συμμετείχε και στο μουσικό show J2US. Πλέον εξετάζει προτάσεις και ετοιμάζει με προσοχή το επόμενο επαγγελματικό βήμα της.

Σε συνεντεύξεις της μιλάει συχνά με χιούμορ για το ύψος της, αναφέροντας ότι ορισμένοι άνδρες τη φοβούνται λόγω αυτού, ενώ έχει αποκαλύψει πως στο παρελθόν έχει χωρίσει επειδή σύντροφός της τής ζήτησε να μη φοράει τακούνια.