Δήμητρα Κατσαφάδου: Αδυναμία μου ο Γιώργος Μαζωνάκης, τον έχω δει σε κατάνυξη με χαμηλά τα μάτια

Η επιχειρηματίας Δήμητρα Κατσαφάδου προχώρησε σε μια συγκινητική εξομολόγηση για τη σχέση της με τον εκλιπόντα τραγουδιστή, χαρακτηρίζοντάς τον «σαν αδερφό της». Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν η μεγάλη αδυναμία της. Είχαν τον ίδιο πνευματικό και έκανε λόγο για έναν άνθρωπο απλό και δοτικό, με πίστη. Ο αναπάντεχος θάνατός του στις 9 Σεπτεμβρίου τη συγκλόνισε.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», η Δήμητρα Κατσαφάδου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την απώλεια. Δήλωσε βέβαιη πως, λόγω του χαρακτήρα που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης και της βαθιάς του πίστης, βρίσκεται πλέον «κοντά στον Χριστό».

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«Μεγάλη αδυναμία ο Γιώργος Μαζωνάκης, μεγάλη απώλεια, μεγάλη αγάπη, μεγάλη πίστη ο Γιώργος στο Θεό» είπε αρχικά η επιχειρηματίας και συνέχισε: «Είχαμε τον ίδιο πνευματικό πατέρα στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, τον πατέρα Νυμφώνα. Τον έχω δει σε πλήρη κατάνυξη, με χαμηλά τα μάτια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα.

Είμαι βέβαιη ότι ο Γιώργος με αυτή την πίστη, τη δοτικότητα και το ακέραιο του χαρακτήρα του ότι είναι κοντά στον Χριστό μας» απάντησε η Δήμητρα Κατσαφάδου για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε άλλο σημείο μίλησε για την επαγγελματική πορεία της: «Νιώθω ότι κάτι έχω καταφέρει σε αυτή τη ζωή. Νιώθω ότι με όλα αυτά που προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο μπορεί να λεγόμαστε άνθρωποι τελικά. Εκεί ψηλά νομίζω ότι κάνω περήφανους τη γιαγιά μου, το Γιώργο μου που ήταν σαν αδερφός μου. Τώρα θα με κάνετε να κλάψω εδώ πέρα για την γιαγιά μου, γιατί το «Μαρία» είναι το δεύτερό μου όνομα που λατρεύω λίγο πιο πολύ. Μεγάλωσα με αυτή τη γυναίκα και νομίζω ότι πίσω από όλα αυτά που έχω καταφέρει είναι η δεύτερη μητέρα μου. Τη λατρεύω! Εύχομαι να με βλέπει» ανέφερε αρχικά η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης, η ίδια απάντησε: «Πιστεύω ότι όλα είναι θέμα του Θεού, του Μεγάλου εκεί ψηλά και πιστεύω ότι έχει έρθει και εμένα η ώρα μου. Εγώ τώρα αυτή την περίοδο δεν είμαι ερωτευμένη. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές, όπως όταν αισθανόμουν ότι θα φτιάξω την εταιρεία, ότι κάτι καλό έρχεται. Νομίζω ότι όταν καθαρίσεις ενεργειακά από οτιδήποτε σε σπιλώνει, σε βαραίνει. Δεν μιλάω μόνο για το ερωτικό περιβάλλον. Γενικότερα μιλάω. Ότι τελικά πας στο στόχο σου».