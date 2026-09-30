Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου: Τώρα που έχω χάσει τα κιλά, η πίσω μου πλευρά δεν είναι και η πιο κολακευτική

«Θέλω λίγο γυμναστική» ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου στους συνεργάτες της
Η Κατερίνα Καινούργιου στο ξεκίνημα της εκπομπής της
Η Κατερίνα Καινούργιου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια αυθόρμητη και χιουμοριστική δήλωση στον αέρα της εκπομπής της «Super Κατερίνα», το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, αναφερόμενη στις αλλαγές στο σώμα της μετά την εγκυμοσύνη.

Η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχω χάσει τα κιλά και η πίσω μου πλευρά δεν είναι η πιο κολακευτική». Η αναφορά της αυτή έγινε καθώς σχολίαζε την απώλεια των κιλών της εγκυμοσύνης της και το πώς αισθάνεται πλέον με τη σιλουέτα της.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είπε: «Α, ρε Παναγιώτη, τι σου δώσαμε». Η γνωστή παρουσιάστρια απάντησε και πρόσθεσε: «Τους λέω, “μη με τραβάτε, μόνο μπροστά, μέχρι να γυμναστώ λίγο και να… Πλάκα!”. Θέλω λίγο γυμναστική».

Προ ημερών, η παρουσιάστρια μίλησε συγκινημένη για μια ευλογημένη κορδέλα από την Τίμια Ζώνη της Μονής Βατοπαιδίου, την οποία φορούσε συνεχώς στη μέση της από τη στιγμή που έμαθε ότι είναι έγκυος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
172
167
166
152
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν για τα σαλόνια και για τα αλώνια, ήταν πάντα αληθινός
«Καταλαβαίνω ότι ο Γιώργος προσπαθούσε να κάνει πράγματα για τον εαυτό του για να βελτιώσει την καθημερινότητα του», είπε σε άλλο σημείο ο ραδιοφωνικός παραγωγός
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
Newsit logo
Newsit logo