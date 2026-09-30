Κατερίνα Καινούργιου: Τώρα που έχω χάσει τα κιλά, η πίσω μου πλευρά δεν είναι και η πιο κολακευτική

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια αυθόρμητη και χιουμοριστική δήλωση στον αέρα της εκπομπής της «Super Κατερίνα», το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, αναφερόμενη στις αλλαγές στο σώμα της μετά την εγκυμοσύνη.

Η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχω χάσει τα κιλά και η πίσω μου πλευρά δεν είναι η πιο κολακευτική». Η αναφορά της αυτή έγινε καθώς σχολίαζε την απώλεια των κιλών της εγκυμοσύνης της και το πώς αισθάνεται πλέον με τη σιλουέτα της.

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Όλα ξεκίνησαν όταν ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είπε: «Α, ρε Παναγιώτη, τι σου δώσαμε». Η γνωστή παρουσιάστρια απάντησε και πρόσθεσε: «Τους λέω, “μη με τραβάτε, μόνο μπροστά, μέχρι να γυμναστώ λίγο και να… Πλάκα!”. Θέλω λίγο γυμναστική».

Προ ημερών, η παρουσιάστρια μίλησε συγκινημένη για μια ευλογημένη κορδέλα από την Τίμια Ζώνη της Μονής Βατοπαιδίου, την οποία φορούσε συνεχώς στη μέση της από τη στιγμή που έμαθε ότι είναι έγκυος.