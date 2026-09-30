Σίσσυ Χρηστίδου και Στέφανος Νεδέλκος στις πρώτες κοινές φωτογραφίες τους από ταξίδι που έκαναν στους Παξούς

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος παραμένουν, όπως φαίνεται σε σχέση, με τους δυο τους να αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας. Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας έχουν επιλέξει να μην προβάλλουν τη φημολογούμενη σχέση τους αλλά δεν κρύβονται. Οι δυο τους επισκέφθηκαν τους Παξούς και απαθανατίστηκαν μετά από μια ημερήσια απόδραση με φουσκωτό σκάφος.

Στις πρώτες κοινές φωτογραφίες του ζευγαριού, οι οποίες δημοσιεύονται στο περιοδικό «ΟΚ!» και προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου από την εκπομπή «Happy Day», Σίσσυ Χρηστίδου και Στέφανος Νεδέλκος κινούνται χωρίς διάθεση να τραβήξουν τα βλέμματα, απολαμβάνοντας τον χρόνο τους μακριά από την Αθήνα και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

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Σίσσυ Χρηστίδου και Στέφανος Νεδέλκος, φέρονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τον αθλητισμό, τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού όταν το επιτρέπει το πρόγραμμά του.

Η Σίσσυ Χρηστίδου τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αισθητά την εικόνα της, έχοντας χάσει αρκετά κιλά και έχοντας καταφέρει να διαμορφώσει μια σιλουέτα που εντυπωσιάζει. Ο Στέφανος Νεδέλκος έχει ύψος 2,01 μέτρα, είναι πρώην μπασκετμπολίστας. Διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Σίσσυ Χρηστίδου είχε βρεθεί στην Κέρκυρα τον περασμένο Ιούλιο, όταν έγινε γνωστή η σχέση της, με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο. Το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου του 2026, η Σίσσυ Χρηστίδου επισκέφθηκε ένα από τα καταστήματα του Στέφανου Νεδέλκου στην Κέρκυρα και λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσε εικόνες από τις διακοπές της.