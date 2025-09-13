H Τζένη Θεωνά φωτογραφίζεται με φουσκωμένη κοιλίτσα λίγο πριν φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδι της

Η Τζένη Θεωνά μετράει αντίστροφα τις μέρες για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της και η ηθοποιός ανεβάζει φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με την φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Η γνωστή ηθοποιός Τζένη Θεωνά και ο σύντροφός της, Δήμος Αναστασιάδης, έχουν ήδη ένα παιδί και θα γίνουν σύντομα για δεύτερη φορά γονείς, περιμένοντας να καλωσορίσουν ακόμα έναν μικρό μπόμπιρα και να μεγαλώσουν την οικογένεια τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες το βράδυ, Παρασκευή (12/9), η Τζένη Θεωνά ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της με φουσκωμένη κοιλιά και μαγίο.

«Ακόμα γιορτάζω αυτή τη φουσκίτσα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής της η ηθοποιός.

«Ήταν σοκαριστικό και φοβερά πληγωτικό και αισθάνθηκα, τολμώ να πω, ένα μικρό πένθος, ότι κάτι κλείνει. Ήταν και λίγο σκληρός ο τρόπος έτσι όπως ειπώθηκαν τα πράγματα, χωρίς πρόθεση. Με κατέβαλε πάρα πολύ. Πληγώθηκα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenny Theona (@jennytheona)

Πέρασα μία εβδομάδα εφιαλτική και σε μία εβδομάδα έκανα τεστ και ήμουν έγκυος. Ήταν φανταστικό, γιατί όταν μου τα έλεγε αυτά η συγκεκριμένη γιατρός ήμουν έγκυος», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Buongiorno η Τζένη Θεωνά για τον τρόπο με τον οποίο την είχε αντιμετωπίσει ο προηγούμενος γυναικολόγος της.