Huda Kattan: Οργή για την ιδρύτρια της Huda Beauty, την κατηγορούν ότι στηρίζει το καθεστώς του Ιράν και καλούν σε μποϊκοτάζ στα προϊόντα της

Η Huda Kattan, η ιδρύτρια της Huda Beauty, δεν υπήρξε ποτέ απλώς μία ακόμη beauty influencer αλλά μία γυναίκα μια αυτοκρατορία ομορφιάς αξίας δισεκατομμυρίων. Αλλά αυτή τη φορά, κατηγορείται ότι στηρίζει το καθεστώς του Ιράν και προκαλεί οργή στα social media.

Η Huda Kattan δεν δίστασε ποτέ να εκφράζει ανοιχτά τις απόψεις της. Γνωστή για την έντονη παρουσία της στα social media και τις δημόσιες παρεμβάσεις της σε διεθνή ζητήματα, έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί πολιτικά, κυρίως μέσα από τη στήριξή της στο κίνημα «Free Palestine». Η τελευταία ανάρτηση της influencer, ωστόσο, φαίνεται να έχει προκαλέσει οργή σε πολλούς χρήστες των social media, κυρίως σε Ιρανούς από όλον τον κόσμο που ζητούν να γίνει μποϊκοτάζ στα προϊόντα της εταιρείας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντιπαράθεση ξέσπασε όταν η Kattan κοινοποίησε βίντεο που δείχνει φιλοκαθεστωτικούς διαδηλωτές στο Ιράν να καίνε φωτογραφίες του Ρεζά Παχλαβί – γιου του τελευταίο σάχη του Ιράν που θέλει να επιστρέψει στην Τεχεράνη – καθώς και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το υλικό παρουσιάστηκε ως στιγμιότυπο διαμαρτυρίας, ωστόσο πολλοί Ιρανοί κατηγόρησαν την επιχειρηματία ότι αναπαράγει περιεχόμενο που ευθυγραμμίζεται με την κρατική προπαγάνδα της Τεχεράνης.

Huda Beauty after posting pro-regime propaganda and receiving massive blacklash from Iranians:



“I’m not pro-regime. I don’t know enough about it. I don’t have the right to have an opinion”



YOU LITERALLY POSTED REGIME PROPAGANDA, ARE YOU RETARDED OR JUST DOING TAQQIYEH? pic.twitter.com/I2nFbXCvll — (@NiohBerg) January 28, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επικριτές της λένε ότι το επίμαχο βίντεο δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα των κινητοποιήσεων στο Ιράν, κατηγορώντας την ότι αποσιωπά τις φωνές όσων διαδηλώνουν κατά του καθεστώτος και των πρακτικών του, το οποίο κατηγορείται διεθνώς για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μετά την αμφιλεγόμενη ανάρτηση της Kattan στον λογαριασμό της στο Instagram, η αντίδραση στα social media ήταν άμεση. Πολλοί κατηγόρησαν την επιχειρηματία ότι στις διαδικτυακές της παρεμβάσεις απλοποιεί σύνθετες πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο και τις συνέπειες. Άλλοι χρήστες υπογραμμίζουν πως η ανάρτηση δεν αποτελεί πράξη αλληλεγγύης ή ακτιβισμού, αλλά παραπληροφόρηση με πραγματικό αντίκτυπο.

Τι απαντά η ίδια

Απαντώντας στον σάλο που προκλήθηκε online από το βίντεό της, η 42χρονη Αμερικανίδα που κατάγεται από το Ιράκ, διέψευσε ότι κάνει προπαγάνδα υπέρ της Τεχεράνης.

«Βλέπω πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο να λένε ότι είμαι υπέρ του καθεστώτος. Ειλικρινά, δεν είμαι υπέρ του καθεστώτος, αλλά επίσης δεν γνωρίζω αρκετά για το καθεστώς. Έχω ακούσει πολλά αντικρουόμενα πράγματα» αναφέρει σε story της.

Όπως εξηγεί, αισθάνεται ότι η ίδια δεν έχει δικαίωμα να εκφέρει άποψη για όσα γίνονται στο εσωτερικό μιας χώρας, μεταξύ των πολιτών της, ωστόσο αυτό που την ανησυχεί είναι το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης στη χώρα που, κατά την ίδια, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε καταστροφή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Kattan βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων. Την περασμένη χρονιά δέχθηκε σφοδρή κριτική όταν δημοσίευσε στο TikTok ισχυρισμούς με έντονο συνωμοσιολογικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ βρισκόταν πίσω από σειρά μεγάλων παγκόσμιων τραγωδιών.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονη κατακραυγή από εβραϊκές κοινότητες και διεθνείς οργανισμούς, ενώ οργανώσεις επισήμαναν το περιεχόμενο ως αντισημιτική παραπληροφόρηση.

From claiming Jews steal the organs of Palestinians to now blaming WW1, WW2, 9/11, and 10/7 on Jews, Huda Khattan – owner of Huda Beauty – just won’t stop with her anti Jewish rants.



Why is Sephora still carrying this bigot’s products in their stores? pic.twitter.com/z7Fv2XTQC3 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) July 28, 2025

Μετά τις εκτεταμένες αντιδράσεις και τα σχετικά δημοσιεύματα, το TikTok αφαίρεσε το βίντεο, κρίνοντας ότι παραβίαζε τις πολιτικές της πλατφόρμας.

Λίγο αργότερα, ακολούθησε ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα για την επιχειρηματική εικόνα της Kattan, καθώς τα προϊόντα της Huda Beauty αποσύρθηκαν από τα ράφια της Sephora – μια κίνηση που προκάλεσε σοκ στη βιομηχανία της ομορφιάς και άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τα όρια ανάμεσα στην επιρροή, την ακτιβιστική στάση και το επιχειρείν.