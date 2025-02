Η Amazon αναλαμβάνει τον δημιουργικό έλεγχο των νέων ταινιών Τζέιμς Μποντ

Τα αμερικανικά στούντιο Amazon MGM θα αναλάβουν τον δημιουργικό έλεγχο του franchise Τζέιμς Μποντ, έπειτα από μία συμφωνία μεταξύ των ιστορικών παραγωγών ταινιών, την οικογένεια Μπρόκολι, που θα συνεχίσουν να εμπλέκονται, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Αυτή η συμφωνία συνιστά τεράστια αλλαγή για ένα από τα επιδραστικότερα saga στην ιστορία του κινηματογράφου και δίνει στον αμερικανικό κολοσσό Amazon, την εξουσία να φανταστεί το μέλλον του franchise του πράκτορα 007 Τζέιμς Μποντ, έπειτα από δεκαετίες στενού ελέγχου από την οικογένεια Μπρόκολι.

«Ποιον θα επιλέγατε να ενσαρκώσει τον επόμενο Μποντ;», έθεσε σήμερα το ερώτημα με ανάρτησή του στο Χ, ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Τα ετεροθαλή αδέλφια Μάικλ Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι αποσύρονται από την απευθείας παραγωγή των ταινιών με πρωταγωνιστή τον διάσημο Βρετανό κατάσκοπο, όμως θα παραμείνουν συνιδιοκτήτες του franchise μαζί με την Amazon MGM, διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου.

Τα αδέλφια έχουν υπό τον έλεγχό τους το κατασκοπευτικό έπος από την ταινία “GoldenEye”, που κυκλοφόρησε το 1995, αφότου ο πατέρας της Μπρόκολι, Άλμπερτ, τους άφησε τα ηνία.

