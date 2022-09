Η ταυτότητα του Τζόκερ, του μεγάλου κακού και αντιπάλου του Μπάτμαν, ήταν ένα μυστήριο από την πρώτη στιγμή που ο χαρακτήρας έκανε ντεμπούτο στα κόμιξ της DC. Πολλοί είχαν θεωρίες για ονόματα όπως Τζακ Νάπιερ και Άρθουρ Φλεκ αλλά τίποτα δεν είχε δημοσιευτεί επίσημα.

Μέχρι τώρα, αφού στο τεύχος #5 της σειράς κόμικ της DC, «Flashpoint Beyond», συνέχεια της «Flashpoint», η Μάρθα Γουέιν και ο Τόμας Γουέιν εμφανίζονται να συζητούν την αληθινή ταυτότητα του Τζόκερ, με τη Μάρθα να αποκαλύπτει ότι ανάγκασε τον Ψυχο-Πειρατή έναν κακό με εκτενή γνώση ολόκληρου του σύμπαντος της DC, να της πει το όνομα του «Τζόκερ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια αποκαλύπτεται ότι το πραγματικό όνομα του Τζόκερ, ότι είναι «Τζακ Όσβαλντ Γουάιτ».

Η Μάρθα δηλώνει ότι επισκέφτηκε την εκδοχή του «Τζακ Όσβαλντ Γουάιτ» στον κόσμο του Flashpoint και ότι ανακάλυψε ότι είναι ένας αγωνιζόμενος οικογενειάρχης που προσπαθεί να συντηρήσει τη σύζυγό του και ένα παιδί εργαζόμενος ως θυρωρός στο Wayne Casino. Παρά το γεγονός ότι είναι άπορος, ο Τζακ είναι καλά ισορροπημένος και δεν βίωσε τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στο «Batman: The Killing Joke» που δημιούργησαν τον «Τζόκερ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Got to read Flashpoint Beyond #5. I understood the Omniverse/Metaverse/Multiverse setup. The reveal of the Joker's name was a failure on DC but he was going to end up with the name Jack regardless I think. Showdown between Thomas and Martha was really short. #Batman #DCComics pic.twitter.com/AJw5Y4tcNE