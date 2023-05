Κάθε φορά που η Kylie Minogue επιστρέφει με νέα δουλειά είναι μια ευχάριστη έκπληξη και πόσο μάλλον τώρα, με την κυκλοφορία του single της, Padam Padam.

Το τραγούδι περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία για τα οποία οι θαυμαστές της λατρεύουν την Kylie Minogue.

Την παραγωγή της νέας δουλειάς της πασίγνωστης τραγουδίστριας έχει κάνει ο Lostboy (Griff, Anne-Marie, Tiesto). Τα γεμάτα ευθυμία φωνητικά, το ρεφρέν που δεν ξεκολλάει από το μυαλό και ο έντονος ρυθμός είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το τραγούδι.

Το γυρίσματα του video clip έγιναν στο Λος Άντζελες, σε σκηνοθεσία της Sophie Muller. «Πρωταγωνιστεί» μια πανίσχυρη και απόκοσμη Kylie, ντυμένη στα κόκκινα, από την κορυφή ως τα νύχια, πλαισιωμένη από χορευτές.

Το νέο άλμπουμ της Kylie Minogue, με τίτλο “Tension”, θα κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου και είναι γεμάτο από απολαυστικούς χορευτικούς ρυθμούς και pop νότες.

Η Kylie Minogue λέει για το “Tension”: «Ξεκίνησα αυτό το άλμπουμ με ανοιχτό μυαλό και λευκή σελίδα. Σε αντίθεση με τα δύο τελευταία μου άλμπουμ, δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο «θέμα». Ήθελα απλά να βρω την ουσία ή τη διασκέδαση ή τη φαντασία εκείνης της στιγμής και πάντα να προσπαθώ να υπηρετήσω το τραγούδι. Ήθελα να γιορτάσω την ατομικότητα κάθε τραγουδιού και να βουτήξω σε αυτή την ελευθερία. Θα έλεγα ότι είναι ένα μείγμα προσωπικής σκέψης και μελαγχολίας».

Η Kylie Minogue δούλεψε με διάφορους παραγωγούς σε αυτό το άλμπουμ, ενώ επτά από τα τραγούδια τα έγραψε μαζί με τους επί χρόνια συνεργάτες της, Biff Stannard and Duck Blackwell που έκαναν και την παραγωγή τους.

«Μου άρεσε που ήμουν και πάλι στο στούντιο με τους συνεργάτες μου, αλλά επωφελήθηκα και από τις ηχογραφήσεις που έγιναν από απόσταση, στις οποίες όλοι έχουμε συνηθίσει – το κινητό μου στούντιο δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό μου για ενάμιση χρόνο!

Το άλμπουμ είναι ένα μείγμα από τραγούδια που έχω γράψει και τραγούδια που μου μίλησαν πραγματικά. Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ με βοήθησε να περάσω σε δύσκολες στιγμές και να γιορτάσω το τώρα. Ελπίζω να συνοδεύει τους ακροατές στα δικά τους ταξίδια και να γίνει μέρος της ιστορίας του», λέει η Kylie Minogue.

Τα κομμάτια του άλμπουμ

1. Padam Padam

2. Hold On To Now

3. Things We Do For Love

4. Tension

5. One More Time

6. You Still Get Me High

7. Hands

8. Green Light

9. Vegas High

10. 10 Out Of 10 (with Oliver Heldens)

11. Story

Deluxe –

12. Love Train

13. Just Imagine

14. Somebody To Love

H Kylie Minogue έχει πουλήσει 80 εκατομμύρια albums, έχει 5 δισεκατομμύρια streams, 8 UK No1 albums και δεκάδες βραβεύσεις ανάμεσά τους 3 Brits, 2 MTV Awards, 1 Grammy- είναι δε η μόνη γυναίκα που έχει Νο1 album στη Μεγάλη Βρετανία για 5 συνεχόμενες δεκαετίες.