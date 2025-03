Η Lizzo θα υποδυθεί τη «νονά του ροκ εν ρολ» Ροζέτα Θαρπ σε βιογραφική ταινία

Η ποπ τραγουδίστρια Lizzo πρόκειται να υποδυθεί τη «νονά του ροκ εν ρολ» Ροζέτα Θαρπ σε βιογραφική ταινία των Amazon MGM Studios.

Η ταινία «Rosetta» θα ακολουθεί την τραγουδίστρια της γκόσπελ καθώς εντυπωσιάζει με την κιθάρα της και κρύβει λεπτομέρειες από την προσωπική της ζωή, αναφέρει το Deadline.

Η Lizzo έχει πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν στην ταινία «Hustlers» του 2019 και στο ριάλιτι «Watch Out for the Big Grrrls» που προβλήθηκε το 2022.

Η τραγουδίστρια στα Instagram Stories της αναφέρθηκε στον επερχόμενο ρόλο της. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και με τιμά» ανέφερε.

Από τις σεναριογράφους Νάταλι Τσαϊντέζ και Κουίν Πέρι η ταινία «Rosetta» θα αφηγείται την ιστορία της Θαρπ που επηρέασε τους Έλβις Πρίσλεϊ, Τσακ Μπέρι, Τζόνι Κας και αμέτρητους άλλους μουσικούς. Η Lizzo θα είναι επίσης παραγωγός της ταινίας μαζί με τον Κέβιν Μπέισλερ και τη Νίνα Γιανγκ Μποντζόβι της Significant Productions και τον Φόρεστ Γουίτακερ.

Μια πρώτη περιγραφή του έργου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, εξηγεί ότι η ταινία «καταγράφει μια κομβική περίοδο στη ζωή της — μια ρηξικέλευθη καινοτομία, το προκλητικό πάθος και την κρυφή αγάπη.

Καθώς καταρρίπτει τα μουσικά όρια με τον χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας, η Ροζέτα πρέπει να ξεπεράσει τους κοινωνικούς περιορισμούς, να κρύψει την αγάπη της για μια άλλη γυναίκα και να μετατρέψει μία γαμήλια τελετή σε μία από τις πιο θρυλικές συναυλίες στην ιστορία, την πρώτη συναυλία σε στάδιο».

