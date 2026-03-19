Η Αγγελική Ηλιάδη για την απόπειρα βιασμού της: Κλείδωσε και μου είπε πως θα με κάνει «πρώτο όνομα»

Η Αγγελική Ηλιάδη για όλους και για όλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Unblock» με την Ελίνα Παπίλα. Ανάμεσα στα άλλα, η τραγουδίστρια περιέγραψε την απόπειρα βιασμού της, όταν είχε υπογράψει το πρώτο της συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Όπως είπε, της σύστησαν έναν παραγωγό, ο οποίος την κάλεσε ένα βράδυ για να ηχογραφήσουν ένα demo. Τα όσα έζησε εκείνη τη νύχτα δεν έχουν «ξεθωριάσει» στη μνήμη της, στο πέρασμα του χρόνου.

Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε πως δεν κατήγγειλε στην αστυνομία την απόπειρα βιασμού της. Προτίμησε να φύγει από την εταιρεία. Σήμερα, όπως λέει, θα αντιδρούσε διαφορετικά. Τότε όμως επέλεξε να απομακρυνθεί από ένα περιβάλλον που θεωρούσε τοξικό και επικίνδυνο για την ίδια.

Η Αγγελική Ηλιάδη διηγήθηκε για την απόπειρα βιασμού της: «Στην πρώτη μου δισκογραφική εταιρεία, στην τότε BMG, μου συστήσαν τον παραγωγό μου. Ένα βράδυ με πήρε τηλέφωνο… και με πήγε στον Πειραία, σε ένα διαμέρισμα. Εγώ νόμιζα ότι θα με πήγαινε σε κάποιο στούντιο» ανέφερε αρχικά.

Η ίδια εξήγησε πως η κατάσταση γρήγορα πήρε άλλη τροπή: «Μπήκαμε στο διαμέρισμα, κλειδώνει αυτός και του λέω “τι κάνουμε εδώ;”… Μου λέει “είναι απλά τα πράγματα, αν κάτσεις να σε… θα σε κάνω πρώτο όνομα στην Ελλάδα”».

Η τραγουδίστρια περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης, αλλά και την αντίδρασή της που, όπως λέει, την έσωσε: «Όχι μόνο δεν άνοιξε την πόρτα, αλλά έρχεται μπροστά μου, με σπρώχνει πάνω στο κρεβάτι και πέφτει πάνω μου. Δεν φοβήθηκα ούτε ένα δευτερόλεπτο και για κάποιο λόγο με έπιασε λύσσα. Του έγδαρα όλη τη μούρη, ούρλιαζα, και αυτός τρόμαξε τόσο πολύ που άνοιξε την πόρτα και έφυγα. Ήταν απόπειρα βιασμού».

Η ίδια ξεκαθάρισε πως αν δεν είχε αντιδράσει έτσι, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά: «Αν δεν είχα τη συμπεριφορά που είχα και την αντίδραση αυτή, μπορούσε να είχε προχωρήσει το πράγμα. Δεν τον κατήγγειλα στην αστυνομία, αλλά την επόμενη ημέρα το πρωί πήγα στη δισκογραφική εταιρεία μαζί με το συμβόλαιο που είχα, το έσκισα και τους είπα “εξαφανίστε τον από παντού…”». Η Αγγελική Ηλιάδη παραδέχτηκε πως σήμερα ίσως να αντιδρούσε διαφορετικά: «Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί δεν πήγα στην αστυνομία… Αν συνέβαινε τώρα, δεν ξέρω πώς θα το ένιωθα».

Η Αγγελική Ηλιάδη για τον Μπάμπη Λαζαρίδη

Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Unblock» ότι δεν μίλησε νωρίτερα για όσα υποστηρίζει ότι της έκανε ο δολοφονημένος σύζυγός της, επειδή το παιδί τους ήταν μικρό. Έκανε λόγο για συστηματική ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τον επιχειρηματίας σε βάρος της. Η Λίτσα Λαζαρίδη, αδερφή του δολοφονημένου επιχειρηματία, εμφανίστηκε οργισμένη από τις αναφορές της τραγουδίστριας.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ξέρεις, ήμουνα ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί ξέρουνε πώς γίνεται αυτό, σιγά – σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, σε ένα κλουβί, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια.