Πόπη Μαλλιωτάκη για Αγγελική Ηλιάδη: Ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν μαζί μου όταν γνωρίστηκαν – Ξύλο δεν ανεχόμουν

Η Πόπη Μαλλιωτάκη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Πέμπτης (19-03-2026), στον απόηχο των αποκαλύψεων που έκανε η Αγγελική Ηλιάδη στο podcast «Unblock» με την Ελίνα Παπίλα. Όπως είπε η 54χρονη, ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν υποστηρικτικός τόσο απέναντί της όσο και απέναντι στο παιδί που απέκτησαν. Ανέφερε πως μεταξύ τους μπορεί να υπήρξαν καυγάδες, ωστόσο ποτέ δεν ξέφυγαν.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ανέφερε πως την εποχή που γνωρίστηκαν η Αγγελική Ηλιάδη και ο Μπάμπης Λαζαρίδης, εκείνη δεν είχε πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της. Για τους ισχυρισμούς της τραγουδίστριας περί σωματικής και ψυχολογικής βίας από τον δολοφονημένο επιχειρηματία, απάντησε πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει. Η εικόνα που έχει κρατήσει η ίδια στο μυαλό της για τον Μπάμπη Λαζαρίδη, είναι διαφορετική από εκείνη που εξωτερίκευσε η Αγγελική Ηλιάδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ δεν τάσσομαι υπέρ ποτέ της βίας. Είμαι πολύ κατά και όποιος κι αν ήταν δίπλα μου, αν σήκωνε το χέρι του, εγώ θα του το ’κοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουνα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Πόπη Μαλλιωτάκη, τονίζοντας ότι μιλά αποκλειστικά για τη δική της σχέση. «Δεν μπορώ να πω αν τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε η Αγγελική Ηλιάδη. Δεν ήμουν μπροστά. Θα μιλήσω όμως για μένα».

Η ίδια περιέγραψε τη γνωριμία τους στις αρχές της δεκαετίας του ’90: «Τον γνώρισα πολύ μικρό, ήμασταν και οι δύο παιδιά και φτιάξαμε μια πολύ ωραία σχέση που κατέληξε σε γάμο. Έμεινα δώδεκα χρόνια μαζί του». Όπως υποστήριξε, η δική της εμπειρία ήταν εντελώς διαφορετική: «Εγώ γνώρισα έναν άνθρωπο πολύ υποστηρικτικό, και σε μένα και στο παιδί. Ακόμα και μετά τον χωρισμό μας. Ποτέ δεν μίλησε άσχημα για μένα, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια».

Η Πόπη Μαλλιωτάκη αντέδρασε και σε αναφορές περί χωρισμού εκείνη την περίοδο: «Δεν έχω πάρει ποτέ διαζύγιο. Λέει ψέματα. Τότε ήμασταν μαζί με τον Μπάμπη, το παιδί μας ήταν τεσσάρων χρονών. Δεν ήμουν κρυμμένη, εμφανιζόμουν κανονικά στις εκπομπές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εντάσεις που υπήρχαν στη σχέση τους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έφτασαν ποτέ σε επίπεδο βίας: «Υπήρχαν καυγάδες, αλλά εγώ αν έβλεπα ότι κάτι ξεφεύγει, σηκωνόμουν και έφευγα. Δεν σήκωνα τέτοια πράγματα. Ήξερε ότι αν με πιέσει, θα φύγω».

Σε άλλο σημείο αποκάλυψε ότι είχε βοηθήσει την Αγγελική Ηλιάδη σε διαδικαστικό θέμα: «Μου είχε ζητήσει μια ληξιαρχική πράξη για το παιδί, γιατί δεν μπορούσε να τη βγάλει. Πήγα εγώ στο ΚΕΠ και έτσι γνωρίστηκαν τα παιδιά μετά από χρόνια».

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια στάθηκε στις συνέπειες που έχουν τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις: «Υπάρχουν δύο παιδιά πίσω που τα ακούν όλα αυτά. Και τώρα παρουσιάζεται ένας πατέρας σαν τέρας, κάτι που, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, δεν ίσχυε. Σε μένα φέρθηκε πολύ καλά, ακόμα και μετά τον χωρισμό μας».

Η Αγγελική Ηλιάδη για τον Μπάμπη Λαζαρίδη

Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Unblock» ότι δεν μίλησε νωρίτερα για όσα υποστηρίζει ότι της έκανε ο δολοφονημένος σύζυγός της, επειδή το παιδί τους ήταν μικρό. Έκανε λόγο για συστηματική ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τον επιχειρηματίας σε βάρος της. Η Λίτσα Λαζαρίδη, αδερφή του δολοφονημένου επιχειρηματία, εμφανίστηκε οργισμένη από τις αναφορές της τραγουδίστριας.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ξέρεις, ήμουνα ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί ξέρουνε πώς γίνεται αυτό, σιγά – σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, σε ένα κλουβί, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια.