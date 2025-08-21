Lifestyle

Η Αλεξάνδρα Νίκα «ανέβασε» για πρώτη φορά φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Το ζευγάρι, Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 7 Ιουλίου
O Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα
O Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα / NDPPHOTO / Φωτογραφία Νίκου Δρούκα

Η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού, μοιράστηκε στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες από τον γάμο τους, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου.

Σε μεγάλο βαθμό, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα κράτησαν τον γάμο και τη δεξίωση που ακολούθησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θέλοντας να διατηρήσουν την ιδιωτικότητα τους.

Η τελετή έγινε στο ειδυλλιακό εκκλησάκι του Άγιου Δημητρίου στο Grand Resort, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δεξίωση στο σπίτι της οικογένειας Νίκα, στο Μαύρο Λιθάρι στην Ανάβυσσο.

Στην τελετή έδωσαν το παρών περίπου 20 αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ στην δεξίωση βρέθηκαν 150 εκλεκτοί καλεσμένοι, ανάμεσά τους και γνωστές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ωστόσο, την Πέμπτη 21 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Νίκα κοινοποίησε εικόνες από την προετοιμασία της ως νύφη, ενώ έδωσε μία γεύση από το νυφικό της, το οποίο επιμελήθηκε η Σίλια Κριθαριώτη.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που κοινοποίησε πόζαρε μαζί με τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, ενώ σε μία άλλη ασπρόμαυρη λήψη εμφανίζονται τα παρανυφάκια του γάμου της.

 
 
 
 
 
«Μία σελίδα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σίλια Κριθαριώτη και στην εξαιρετική ομάδα της. Το μεράκι, η υπομονή και η αγάπη που έβαλαν σε κάθε λεπτομέρεια δεν περιγράφονται. Είσαι μοναδική», έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

