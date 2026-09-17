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Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τραγούδησε συγκινημένη τη «Σωτηρία της ψυχής» για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Οδηγώντας, ο αξέχαστος καλλιτέχνης άκουγε το κομμάτι και σιγοτραγουδούσε και ο ίδιος τους στίχους
Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Άλκηστις Πρωτοψάλτη / NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Έλλη Πουπουλίδου
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Με ένα τραγούδι είπε το δικό της αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια αφιέρωσε από τη σκηνή συναυλίας της στην Πάφο το κομμάτι «Σωτηρία της ψυχής», ένα τραγούδι που αγαπούσε τόσο ο αξέχαστος καλλιτέχνης.

Στην εμφάνισή της στην Πάφο, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μίλησε, συγκινημένη, για τον Γιώργο Μαζωνάκη και ερμήνευσε τη «Σωτηρία της ψυχής», ένα τραγούδι, που, όπως είπε, «τον άγγιξε και μου το τραγούδησε πολλές φορές».

Έχοντας στο πλευρό της τον Νίκο Πορτοκάλογλου, ερμήνευσε τη μεγάλη της επιτυχία αποχαιρετώντας έτσι τον αγαπημένο τραγουδιστή που «έφυγε» τόσο ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη είχε αναρτήσει ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram με τον ίδιο να ερμηνεύει το τραγούδι της.

Οδηγώντας, ο αξέχαστος καλλιτέχνης άκουγε το κομμάτι και σιγοτραγουδούσε και ο ίδιος τους στίχους.

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