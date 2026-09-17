Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τραγούδησε συγκινημένη τη «Σωτηρία της ψυχής» για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με ένα τραγούδι είπε το δικό της αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια αφιέρωσε από τη σκηνή συναυλίας της στην Πάφο το κομμάτι «Σωτηρία της ψυχής», ένα τραγούδι που αγαπούσε τόσο ο αξέχαστος καλλιτέχνης.

Στην εμφάνισή της στην Πάφο, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μίλησε, συγκινημένη, για τον Γιώργο Μαζωνάκη και ερμήνευσε τη «Σωτηρία της ψυχής», ένα τραγούδι, που, όπως είπε, «τον άγγιξε και μου το τραγούδησε πολλές φορές».

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Έχοντας στο πλευρό της τον Νίκο Πορτοκάλογλου, ερμήνευσε τη μεγάλη της επιτυχία αποχαιρετώντας έτσι τον αγαπημένο τραγουδιστή που «έφυγε» τόσο ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη είχε αναρτήσει ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram με τον ίδιο να ερμηνεύει το τραγούδι της.

Οδηγώντας, ο αξέχαστος καλλιτέχνης άκουγε το κομμάτι και σιγοτραγουδούσε και ο ίδιος τους στίχους.