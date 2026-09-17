Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ξεφαντώνει με το τραγούδι της Άννας Βίσση «Πάλι για σένα»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση με ελληνικό χρώμα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η διάσημη πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» μοιράστηκε με τα 10 εκατομμύρια followers της το τραγούδι «Πάλι για σένα» της φίλης της, Άννας Βίσση.

Στο βίντεο που «πόσταρε» στο Instagram από πρόσφατη βραδινή της έξοδο, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ καταγράφει στιγμές από τη βραδιά της, ενώ στο υπόβαθρο ακούγεται καθαρά ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Άννας Βίσση, «Πάλι για σένα».

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η… Κάρι Μπράντσο του «Sex and the City» έγραψε:

«X, SJ», κάνοντας tag τον επίσημο λογαριασμό της Άννας Βίσση στο Instagram.

Η κίνηση αυτή μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς η Αμερικανίδα ηθοποιός τρέφει μεγάλο θαυμασμό για την Άννα Βίσση και οι δύο γυναίκες διατηρούν μια ιδιαίτερη σχέση εκτίμησης εδώ και χρόνια.