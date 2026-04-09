Η Άννα Κορακάκη γιόρτασε τα 30α της γενέθλια με τον σύζυγό και την 2 μηνών κόρη της – «Καμία νίκη δε συγκρίνεται με αυτό»

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα, 9 Απριλίου 2026, η Άννα Κορακάκη, με την χρυσή Ολυμπιονίκη να κλείνει τα 30 της χρόνια και να τα γιορτάζει με μια μικρή ανασκόπηση, ένα ξεχωριστό μήνυμα για την κόρη της, αλλά και κάποιες μοναδικές οικογενειακές φωτογραφίες.

Η Άννα Κορακάκη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου, με την ζωή της να αλλάζει ριζικά.

Στην ανάρτησή της φαίνεται αγκαλιά με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη και την δυο μηνών κόρη της και τονίζει πως τίποτα δε μπορεί να συγκριθεί με την ζωή της πλέον.

«30 και μία μικρή ανασκόπηση: Νόμιζα ότι το δύσκολο ήταν οι Ολυμπιακοί. Μέχρι που γνώρισα το 3πμ τάισμα. Από Ολυμπιονίκης…σε full-time μαμά με νέο άθλημα: ξενύχτι αντοχής, αλλαγή πάνας ταχύτητας και freestyle νανούρισμα! Κάποτε μετρούσα βολές και δευτερόλεπτα.

Τώρα μετράω χαμόγελα, πάνες και μικρές ανάσες που γεμίζουν και φουσκώνουν την καρδιά μου από ευτυχία. Δύο μήνες μαμά και νιώθω ότι ζω σε αγώνισμα αντοχής χωρίς τερματισμό αλλά κανένα βάθρο και καμία νίκη δε συγκρίνεται με αυτό το μικρό πλασματάκι που με κάνει να νιώθω πρωταθλήτρια κάθε μέρα ακόμα κι όταν δεν έχω κοιμηθεί! Καλώς ήρθες τέταρτη δεκαετία…σε βρίσκω πιο χαρούμενη, πιο γεμάτη και πιο ευγνώμων από ποτέ!» έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Κορακάκη.

Το περασμένο Φθινόπωρο, η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε με μία τρυφερή ανάρτηση, ότι δύο χρόνια νωρίτερα (το 2023) παντρεύτηκε μυστικά τον σύντροφό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη.