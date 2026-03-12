Συμβαίνει τώρα:
Η Άννα Πρέλεβιτς είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον Νικήτα Νομικό – Οι τρυφερές πόζες στο Instagram

Η κόρη του Μπάνε Πρέλεβιτς και ο αδελφός της Δούκισσας Νομικού ανακοίνωσαν ότι περιμένουν μωράκι
Άννα Πρέλεβιτς
Η Άννα Πρέλεβιτς

Γονείς για πρώτη φορά αναμένεται να γίνουν σε μερικές εβδομάδες η Άννα Πρέλεβιτς και ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός.

Η όμορφη κόρη του Μπάνε Πρέλεβιτς και ο αδελφός της Δούκισσας Νομικού ανακοίνωσαν την Πέμπτη (12.03.2026) μέσω των social media ότι περιμένουν το πρώτο τους μωράκι. Μάλιστα, δημοσίευσαν μία σειρά από φωτογραφίες που φαίνεται η – αρκετά – φουσκωμένη κοιλίτσα της Άννας Πρέλεβιτς.

«Me. You. Us», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Πρέλεβιτς, επισημαίνοντας και το όνομα του συζύγου της, Νικήτα Νομικού. Ωστόσο, το μοντέλο δε θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα για την εγκυμοσύνη της. 

Αμέσως κάτω από την ανάρτηση της Άννας Πρέλεβιτς οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να στείλουν τις ευχές τους για το μωράκι που έρχεται. Ανάμεσά τους ήταν η Κατερίνα Καινούργιου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Βάλια Χατζηαλεξάνδρου και η Νικολέττα Ράλλη. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anna Prelevic Nomikou (@annaprelevic)

«Ο άντρας μου είναι ο καλύτερός μου φίλος, είναι ο άνθρωπός μου και δεν έχω κανένα μυστικό από εκείνον. Όταν μιλάω για τον άντρα μου, συγκινούμαι. Μετά τον γάμο δεν έχει αλλάξει κάτι, καμιά φορά τον λέω “αγόρι μου” αντί για “σύζυγο”», είχε δηλώσει για τον Νικήτα Νομικό η Άννα Πρέλεβιτς.

Σημειώνεται ότι η καλλονή ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της το Σάββατο 27 Μαΐου 2023. Το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο στον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη στο Κολωνάκι, παρουσία των αγαπημένων τους προσώπων.

