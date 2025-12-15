Η Άννα Βίσση γιόρτασε τα γενέθλια της αδερφής της στο Nox και τραγούδησε με τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα

Η Άννα Βίσση συνεχίζει δυνατά για 10η σεζόν και με τεράστια επιτυχία τις εμφανίσεις της στο Hotel Ερμού, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική της δυναμική στην Ελληνική μουσική σκηνή. Χθες το βράδυ (14/12/2025) όμως έκανε την εμφάνιση της πλάι στον Αντώνη Ρέμο.

Στο ρεπό της ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, η κορυφαία σταρ, Άννα Βίσση, βρέθηκε σε ένα άλλο νυχτερινό κέντρο, σε αυτό που εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, αυτή τη φορά για να διασκεδάσει με τους φίλους της αλλά και να γιορτάσει τα γενέθλια της αδελφής της, Νίκης Μπούφη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο για να ακούσει τους ταλαντούχους φίλους της και τραγουδιστές, ενώ στην παρέα της είχε τους κουμπάρους της, τη Δήμητρα και τον Γιάννη Κούστα.

Φυσικά, η Άννα Βίσση δεν θα μπορούσε να μην πάρει το μικρόφωνο από τον Αντώνη Ρέμο και να τραγουδήσουν μαζί, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές και έντονο ενθουσιασμό σε όσους βρέθηκαν εκεί.

Άννα Βίσση και Αντώνης Ρέμος ένωσαν έτσι για λίγο τις φωνές τους, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους… τυχερούς παρευρισκόμενους, που διασκέδασαν στο Nox, το βράδυ της Κυριακής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες από τη βραδιά έγιναν γρήγορα viral, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως η Άννα Βίσση, ακόμη και εκτός προγράμματος, έχει τη δύναμη να μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε γεγονός.

Τα γενέθλια της αδερφής της, Νίκης Μπούφη, στο NOX δεν ήταν απλώς μια ακόμη βραδινή έξοδος, αλλά μια υπενθύμιση ότι οι πιο δυνατές στιγμές της διασκέδασης γεννιούνται συχνά από την αυθεντικότητα και τη χαρά της στιγμής.