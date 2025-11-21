Lifestyle

Η Άννα Βίσση κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Εξαίρεση» σε στίχους Νίκου Καρβέλα

Πρόκειται για ένα δυνατό μουσικό κράμα όπως εκείνα που η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας καθιέρωσαν τη δεκαετία του ‘90
Η Άννα Βίσση κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Εξαίρεση» σε στίχους Νίκου Καρβέλα

Η Άννα Βίσση παρουσιάζει την «Εξαίρεση», που κυκλοφορεί από την Panik Gold και συνεχίζει το σερί των μεγάλων επιτυχιών της που ακούγονται με πάθος.

Η «Εξαίρεση» είναι μια avant garde ρούμπα, ένα δυνατό μουσικό κράμα όπως εκείνα που η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας καθιέρωσαν τη δεκαετία του ‘90, κάνοντας τάση που διαρκεί μέχρι σήμερα.

Το τραγούδι «ντύνεται» με ένα υψηλής και ιδιαίτερης αισθητικής music video, σε παραγωγή της D&A Productions που σκηνοθέτησε η Kassandra Powell.

Μέσα από την κινηματογραφική παραγωγή μεταφέρεται η ιστορία μιας πανίσχυρης και δυναμικής γυναίκας η οποία κάνει μια και μοναδική «Εξαίρεση», για τον έρωτα, σπάζοντας τα όρια, τους κανόνες και τη λογική.

Παράλληλα αυτή την περίοδο η Άννα Βίσση προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της στο «Hotel Ερμού», που ξεκινούν στις 5 Δεκεμβρίου, συμπληρώνοντας 10 χρόνια ασταμάτητης επιτυχίας στις νύχτες της Αθήνας.

Βρείτε το «Εξαίρεση» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/exairesi

