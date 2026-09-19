O Akylas θα «μεταμορφωθεί» στον λεμούριο βασιλιά Τζούλιαν στο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη»

Μία… στροφή στην καριέρα του αποφάσισε να κάνει ο Akylas, ο οποίος θα αφήσει για λίγο τις μουσικές σκηνές για να περπατήσει στο θεατρικό σανίδι και να δοκιμαστεί στο μιούζικαλ.

Όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης της Μinos EMI και ανάρτηση του ίδιου του τραγουδιστή που εκπροσώπησε φέτος την Ελλάδα στη Eurovision, ο Akylas θα υποδυθεί τον ρόλο του λεμούριου βασιλιά Τζούλια στο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη».

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«Η Μαδαγασκάρη έγινε παράσταση, μιλάει ελληνικά και έρχεται να μας ξεσηκώσει στο νέο θέατρο της Αθήνας!

Βασισμένο στην ταινία κινουμένων σχεδίων της DreamWorks. Στον ρόλο του Βασιλιά Τζούλιαν ο Αkylas.

Από τις 18 Δεκεμβρίου 2026 στο West Side Theater – Θέατρο Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου (Στάση Μετρό Ανθούπολη)

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Κείμενο: Kevin Del Aguila

Πρωτότυπη μουσική και στίχοι: George Noriega & Joel Someillan

Σκηνοθεσία – Απόδοση Κειμένου, στίχων: Θέμις Μαρσέλλου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Αkylas θα δοκιμαστεί και στην τέχνη της υποκριτικής, καθώς το μιούζικαλ συνδυάζει πρόζα και τραγούδι.

Εν τω μεταξύ, ο γνωστός καλλιτέχνης έχει συνηθίσει να εμφανίζεται στο κοινό με καπέλα και σκουφιά με αυτάκια γάτας, σήμα κατατεθέν του και στην Eurovision, ενώ τώρα θα τον δούμε και ως… λεμούριο.