Μουντιάλ 2026: Η Πέγκυ Ζήνα με τη φανέλα της Αργεντινής πριν τον μεγάλο τελικό – «Θα σκίσουμε»

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, η Πέγκυ Ζήνα έδειξε δημόσια ποια ομάδα θα υποστηρίξει.

Η Πέγκυ Ζήνα δημοσίευσε ένα Instagram story, στο οποίο ποζάρει χαμογελαστή φορώντας τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής την οποία υποστηρίζει στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

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Στην ανάρτησή της η Πέγκυ Ζήνα έγραψε: «Αύριο θα σκίσουμε!!! Καλή επιτυχία Αργεντινή!!!», εκφράζοντας την αισιοδοξία της για την έκβαση του μεγάλου αγώνα.

Η ανάρτηση έγινε σε μία ημέρα όπου το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου είναι στραμμένο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξάγεται στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Ισπανία για το τρόπαιο.

Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, ο τελικός θα μείνει στην ιστορία και για το πρώτο halftime show που διοργανώνεται ποτέ σε τελικό Μουντιάλ. Στη σκηνή θα εμφανιστούν διεθνείς καλλιτέχνες όπως οι Justin Bieber, Madonna, Shakira και BTS, σε μια παράσταση που επιμελήθηκε ο Chris Martin των Coldplay.

Με την αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα να έχει ξεκινήσει, ολοένα και περισσότεροι καλλιτέχνες και δημόσια πρόσωπα εκφράζουν τις προβλέψεις και τις προτιμήσεις τους για τον μεγάλο τελικό, με την Πέγκυ Ζήνα να συγκαταλέγεται σε όσους στηρίζουν ανοιχτά την Αργεντινή.