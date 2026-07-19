Διακοπές στην Ταϊτή για τη Ζιζέλ: Οι αγκαλιές με τον σύζυγό της, ο χορός στην παραλία και οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους

Η Ζιζέλ Μπούντχεν περνά ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές από τις διακοπές της στην Ταϊτή και αποφάσισε να τις μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μια νέα ανάρτηση στο Instagram.

Το διάσημο μοντέλο, Ζιζέλ, δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της, Χοακίμ Βαλέντε, τον ενός έτους γιο τους, αλλά και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της από τον γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι.

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Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν είναι εκείνη όπου η Ζιζέλ κρατά από το χέρι τον μικρό της γιο μέσα στη θάλασσα, αλλά και ένα στιγμιότυπο με τον Χοακίμ Βαλέντε να τον σηκώνει ψηλά, την ώρα που ένα σαλάχι περνά κάτω από το νερό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gisele Bündchen (@gisele)

Δεν είναι η πρώτη φορά που η 45χρονη μοιράζεται οικογενειακές στιγμές με τους θαυμαστές της. Πριν από λίγους μήνες, με αφορμή τα πρώτα γενέθλια του γιου της, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τον εορτασμό, δείχνοντας για πρώτη φορά περισσότερες εικόνες με το νεότερο μέλος της οικογένειας.

Η νέα ανάρτηση συγκέντρωσε εκατομμύρια likes και χιλιάδες σχόλια, με τους θαυμαστές της να της στέλνουν ευχές και να σχολιάζουν τις όμορφες οικογενειακές στιγμές που μοιράστηκε.