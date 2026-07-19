Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Το άλμπουμ από τις διακοπές με την κόρη τους στην Πάρο

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής βρέθηκαν και το φετινό καλοκαίρι στην Πάρο. Μαζί τους ήταν και η κόρη τους, που γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 2026. Οι ευτυχισμένοι γονείς έδειχναν να απολαμβάνουν στιγμές οικογενειακής ευτυχίας, μετά από μία σεζόν που άλλαξε η ζωή τους προς το καλύτερο.

Ο ερχομός της κόρης τους, έδωσε άλλο νόημα στις ζωές τους. Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής παραμένουν σταθερά επικεντρωμένοι στο μεγάλωμά της και απολαμβάνουν τις στιγμές που περνούν με το παιδί τους. Οι εικόνες που δημοσίευσε η παρουσιάστρια, την Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026, είναι απολύτως ενδεικτικές.

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«Οι Κυριακές είναι φτιαγμένες για ανθρώπους που αγαπιούνται» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Κατερίνα Καινούργιου. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν εκείνα στα οποία πόζαραν μαζί με την κόρη τους.

Η Πάρος αποτελεί τον αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό του ζευγαριού. Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου είχε εξομολογηθεί δημόσια πως επισκεπτόταν συχνά την Παναγία Εκατονταπυλιανή για να προσευχηθεί προκειμένου να αποκτήσει παιδί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου και αφότου είχε ξαπλώσει στο κρεβάτι για να ξεκουραστεί η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μία προσωπική εξομολόγηση μέσα από ένα instagram story που ανέβασε.