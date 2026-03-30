Η Αντζελίνα Τζολί με λευκή μεταξωτή ρόμπα και κατακόκκινο κραγιόν σε εκδήλωση του Tom Ford στη Σανγκάη

Με ένα εντυπωσιακό lingerie σύνολο εμφανίστηκε η Αντζελίνα Τζολί σε εκδήλωση του οίκου Tom Ford στη Σανγκάη την Κυριακή (29.03.2026)

Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί επέλεξε μια λευκή μεταξωτή ρόμπα από τη συλλογή SS/26 του οίκου, την οποία συνδύασε με έντονο κόκκινο κραγιόν, αξίας 62 δολαρίων – προϊόν που προωθεί και ως ambassador του brand. Στο κόκκινο χαλί, η Τζολί δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Σανγκάη: «Είμαι τόσο ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο και ανυπομονώ να επιστρέψω».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πόζαρε μαζί με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Haider Ackermann, ο οποίος γιόρταζε τα 55α γενέθλιά του.

Πένθος και δικαστικός πόλεμος για την Τζολί

Η Αντζελίνα Τζολί βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων ετών, καθώς θρηνεί για την απώλεια του θείου της, Τσιπ Τέιλορ – που έφυγε από τη ζωή στα 86 του χρόνια – την ώρα που παραμένει σε εξέλιξη η σκληρή δικαστική της διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ για το γαλλικό κτήμα Château Miraval – μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί εντάσεις ανάμεσα στους δύο πρώην συζύγους.

Η δικαστική υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν για την πώληση του μεριδίου της Αντζελίνα Τζολί και για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του κτήματος. Οι τελευταίες κινήσεις εστιάζουν κυρίως σε οικονομικές αποκαλύψεις και όρους της αρχικής συμφωνίας.

Άνθρωπος από το περιβάλλον της ηθοποιού αναφέρει ότι ο θάνατος του Τέιλορ την έχει επηρεάσει βαθιά, ιδίως επειδή συνέπεσε με μια ήδη επιβαρυμένη περίοδο. «Η απώλεια ήρθε σε μια στιγμή που ήταν ήδη συναισθηματικά πιεσμένη», σημειώνει, τονίζοντας ότι οι συνθήκες κάνουν την κατάσταση πιο δύσκολη απ’ ό,τι θα ήταν υπό άλλες περιστάσεις.

Την ίδια στιγμή, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να φύγει από τις ΗΠΑ, επιδιώκοντας να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο ανθρωπιστικό της έργο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, αλλά το γεγονός ότι όλα συμβαίνουν ταυτόχρονα την έχει εξαντλήσει». Και προσθέτει:

«Δεν έχει μπορέσει να αποσυρθεί για να επεξεργαστεί την απώλεια, η πίεση από όλες τις πλευρές είναι συνεχής και έντονη».