Η Αριάνα Γκράντε καταδικάζει τα σχόλια για το σώμα της: «Δεν ξέρετε ποτέ τι περνάει κάποιος»

Η Αριάνα Γκράντε βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο λόγω του της ταινίας «Wicked: For Good Part 2», αλλά και των σχολίων στα social media για την υπερβολιά αδύνατη εμφάνισή της.

Η 32χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός Αριάνα Γκραντε επέλεξε να αναδημοσιεύσει σε Stories της στο Instagram απόσπασμα από συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2024 και στην οποία είχε απαντήσει σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που δεχόταν για την εμφάνισή της – τα οποία γίνονται όλο και πιο έντονα το τελευταίο διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μοιράζομαι ξανά αυτό από πέρυσι ως μια στοργική υπενθύμιση σε όλους», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Αριάνα Γκράντε. Στο εν λόγω βίντεο η τραγουδίστρια και ηθοποιός είχε μιλήσει συγκινημένη για τα αρνητικά σχόλια που την επηρέασαν ως νεαρή ηθοποιό, ως ένα παιδί που μεγάλωνε μπροστά στο κοινό.

“resharing this from last year ♡ as a loving reminder to all” — ariana grande via instagram stories pic.twitter.com/m5sSMX2HGO — Ariana Grande Today (@ArianaToday) November 29, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω ακούσει κάθε εκδοχή — για το τι μου συμβαίνει από την ηλικία των 16 – 17 ετών», αναφέρει το βίντεο του 2024.

«Από τα 16-17 μου με κοιτάνε σαν πείραμα», λέει, περιγράφοντας τη μακροχρόνια πίεση να ανταποκρίνεται σε ξένα βλέμματα και απαιτήσεις. Όπως τονίζει, κάθε φορά που κάποιος σχολίαζε το σώμα της, αν ήταν «πολύ αδύνατη», «πολύ κουρασμένη» ή «διαφορετική», τα σχόλια αυτά, άφηναν πάντα το αποτύπωμά τους. «Έχω ακούσει τα πάντα! “κάτι δεν πάει καλά με σένα”. Και όταν το “διορθώνεις πάλι κάτι δεν πάει καλά”».

«Νομίζω ότι στη σημερινή κοινωνία υπάρχει μια άνεση να σχολιάζουμε την εμφάνιση των άλλων, το τι πιστεύουμε ότι συμβαίνει στο παρασκήνιο ή την υγεία τους ή τον τρόπο που παρουσιάζονται» είπε ακόμα.

Στο μήνυμά της ξεκαθάρισε ότι πλέον βάζει τα όριά της: «Δεν δέχομαι πια αυτόν τον θόρυβο, δεν είναι ευπρόσδεκτος». Θυμίζει ότι, ανεξάρτητα από το αν κάποιος είναι διάσημος ή όχι, τα σχόλια για το σώμα, είτε σε ένα post είτε σε μια οικογενειακή ή κοινωνική συγκέντρωση, μπορεί να γίνουν επικίνδυνα. «Δεν ξέρεις ποτέ τι περνά κάποιος. Ακόμα κι αν ένα σώμα μοιάζει “ιδανικό”, μπορεί να βρίσκεται στην πιο σκοτεινή του στιγμή».

Η Γκράντε είχε απαντήσει σε αρνητικά σχόλια για το βάρος της το 2023, αφού είχε χαρακτηριστεί ως «πολύ αδύνατη». «Το σώμα με το οποίο συγκρίνεις το τωρινό μου σώμα ήταν η πιο ανθυγιεινή εκδοχή του σώματός μου. Έπαιρνα πολλά αντικαταθλιπτικά, έπινα και έτρωγα άσχημα. Ήμουν στο χειρότερο σημείο της ζωής μου όταν έδειχνα όπως εσύ θεωρείς ότι είμαι υγιής, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν ήταν η δική μου υγεία. Ξέρω ότι δεν θα έπρεπε να το εξηγήσω αυτό», εξήγησε η τραγουδίστρια.