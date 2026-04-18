Η Αθηνά Οικονομάκου έκανε πρόβα νυφικού – Η επίσκεψη στο ατελιέ της Celia Kritharioti

Σε περίπου δύο μήνες, η Αθηνά Οικονομάκου ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα και οι ετοιμασίες για τον γάμο έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η τελετή για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει προγραμματιστεί για τις 27 Αυγούστου στην Πάρο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωκά, παρουσία περίπου 120 καλεσμένων. Μετά τον γάμο θα ακολουθήσει ένα εντυπωσιακό πάρτι, ενώ την προηγούμενη ημέρα έχει οργανωθεί ένα pre-wedding event για τους καλεσμένους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη η ηθοποιός έχει ξεκινήσει τις πρόβες για το νυφικό της, το οποίο –όπως αποκάλυψε πρόσφατα– θα φέρει την υπογραφή της Celia Kritharioti.

«Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω λοιπόν με πιο χαλαρή διάθεση. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξα τη Celia Kritharioti γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα όσον αφορά το ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μου ταιριάζει και να με αντιπροσωπεύει χωρίς να χρειάζεται να μπω σε μια λογική που δεν ήταν ποτέ δική μου. Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ!» είχε πει η Αθηνά Οικονομάκου για το νυφικό της.

Μάλιστα, το απόγευμα της Παρασκευής 17 Απριλίου η ηθοποιός-επιχειρηματίας επισκέφθηκε το ατελιέ της γνωστής σχεδιάστριας για να κάνει την πρόβα νυφικού της, κάνοντας και ένα σχετικό στόρι.