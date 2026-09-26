Η Άννα Βίσση συνάντησε την «Αννούλα»: Η συζήτηση με τον έφηβο εαυτό της μέσω AI – «Ακόμη τραγουδάς;»

Μία απίστευτη στιγμή ανάμεσα στην Άννα Βίσση και την…. έφηβη «Αννούλα» Βίσση, απόλαυσαν οι χιλιάδες θεατές στο ΟΑΚΑ, την ώρα της συναυλίας της.

Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης η Άννα Βίσση συνάντησε από τη σκηνή του ΟΑΚΑ τον εαυτό της, όπως ήταν την δεκαετία του ’70. Τότε, η «απόλυτη» ήταν περίπου 17 ετών και εμφανώς αλλαγμένη!

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Ήταν η εποχή των ασπρόμαυρων εικόνων στην οθόνη, όταν η έφηβη τότε Αννούλα Βίσση είχε εμφανιστεί στο ΡΙΚ της Κύπρου τραγουδώντας και παίζοντας πιάνο.

Ο διάλογος μεταξύ Άννας και «Αννούλας» συγκίνησε τους φαν αλλά χάρισε στιγμές γέλιου καθώς μέσω ΑΙ η έφηβη Βίσση «τρόλλαρε» την ενήλικη.

«Τι έκανες στα μαλλιά μου;», ρώτησε η «Αννούλα», ενώ αμέσως μετά ακολούθησε μία απίστευτη συζήτηση.

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«Τι έτος έχετε;» ακούστηκε από την οθόνη και η Άννα Βίσση απάντησε «2026». «Και ακόμη τραγουδάς; Πονάει ο λαιμός μου και μόνο που το σκέφτομαι» αποκρίθηκε εντυπωσιασμένη η έφηβη Αννούλα με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

Στη συνέχεια το AI, ρωτά: «Τι τραγούδια τραγουδάς;». Η Άννα βίσση απάντησε: «Αυτά που μου γράφει ο Νίκος (σ.σ. Καρβέλας)». Τότε η έφηβη ρώτησε «ποιός Νίκος;». Η καλλιτέχνιδα απάντησε στο νεότερο εαυτό της: «Σωστά δεν ξέρεις ακόμη ποιος είναι ο Νίκος θα στα πω άλλη στιγμή».

Στην συνέχεια ακολούθησαν εικόνες σε μία αναδρομή του παρελθόντος από όλα τα στάδια της καριέρας της Άννας Βίσση. Οι φωτογραφίες άλλαζαν, όσο η «απόλυτη» ερμήνευε το τραγούδι «Ξανά».