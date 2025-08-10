Η Αθηνά Οικονομάκου χαλαρώνει στην Άνδρο: «Δύο μέρες, ένα νησί, μηδενικά σχέδια»

Συνεχίζει τις διακοπές της η Αθηνά Οικονομάκου, που μετά τα εξωτικά ταξίδια με τον μέλλοντα σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα. Αυτή τη φορά, λοιπόν, ταξίδεψε στην Άνδρο για να χαλαρώσει και να ηρεμήσει.

Η όμορφη ηθοποιός, όπως αποκάλυψε μέσω του Instagram, είχε στη συντροφιά της και τη συνάδελφό της, Λένα Δροσάκη. Η Αθηνά Οικονομάκου το μεσημέρι της Κυριακής (10.08.2025) μπήκε σε δίλλημα αν θα πρέπει να επιλέξει πισίνα ή θάλασσα και μόνη της έδωσε την απάντηση.

Φορώντας ένα ροζ μπικίνι με animal print λεπτομέρειες η γνωστή καλλιτέχνιδα πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό, δίπλα σε μία πισίνα και έδειχνε πολύ χαρούμενη.

«Δύο μέρες, ένα νησί, μηδενικά σχέδια… Η μόνη απόφαση: πισίνα ή θάλασσα; Η απάντηση είναι πάντα και τα δύο», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η ηθοποιός.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Αθηνά Οικονομάκου είχε κάνε μία άλλη ανάρτηση από το νησί, όπου ενημέρωνε τους followers της ότι βρισκόταν μαζί με τη Λένα Δροσάκη, με την οποία διατηρούν φιλικές σχέσεις, καθώς είχαν συνεργαστεί στη σειρά «Ο πρώτος από εμάς» που προβλήθηκε πριν λίγα χρόνια από τον ΑΝΤ1

Πρόσφατα, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε δημοσίως μία τρυφερή ερωτική εξομολόγηση στον σύντροφό της, με αφορμή τα γενέθλιά του. Πλέον στο πρόσωπο του μπασκετμπολίστα Μπρούνο Τσερέλα έχει βρει τον άντρα που ήθελε πάντα να έχει στο πλευρό της και νιώθει υπερήφανη για την αγάπη τους.