Η Δάφνη Μπόκοτα δάκρυσε με την έκπληξη που της έκανε ο γιος της, Νίκος Κοσώνας – Έχουν την ίδια ημέρα γενέθλια

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα, Πέμπτη ((05.03.2026) για τη Δάφνη Μπόκοτα και τον μονάκριβο γιο της, Νίκο Κοσώνα, καθώς και οι δύο έχουν τα γενέθλιά τους!

Ο νεαρός ηθοποιός θέλοντας να προσφέρει χαρά στη μητέρα του τής έκανε μία γλυκιά έκπληξη στο πλατό της «Super Kατερίνας», με τη βοήθεια της Κατερίνας Καινούργιου και των υπόλοιπων συνεργατών της. Η Δάφνη Μπόκοτα, που έκλεισε τα 66 της χρόνια, δάκρυσε από συγκίνηση και παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε τον Νίκο Κοσώνα στην εκπομπή.

«Για κοίτα εδώ! Αχ, κλαίω και εγώ! Είναι το παιδί της… Ο γιος της είναι παιδιά, ο γιος της Δάφνης. Συγκινήθηκαμε», είπε η Κατερίνα Καινούργιου την ώρα που ο Νίκος Κοσώνας μπήκε στο πλατό, κρατώντας μία τούρτα γενεθλίων στα χέρια.

«Δεν το περίμενα», είπε φανερά συγκινημένη η Δάφνη Μπόκοτα.

«Να ζήσουμε! Έλα! Να ζήσουμε και οι δύο! Κι έχουμε φέρει τουρτίτσα», της απάντησε ο γιος της.

«Ω μωρέ η τουρτίτσα με ψαράκι», αποκρίθηκε η παρουσιάστρια.

«Νίκο, σε χαίρομαι πάρα πολύ. Όλοι μου λένε ότι είσαι πάρα πολύ καλό παιδί. Αγόρι μου είσαι και κούκλος! Φτου σου», ανέφερε αμέσως μετά η Κατερίνα Καινούργιου απευθυνόμενη στον νεαρό ηθοποιό που αγάπησε το πανελλήνιο ως Μιλτιάδη στη «Γη της ελιάς».

«Κι εγώ… Αχ κοίτα… Εγώ συγκινήθηκα, αυτός συγκινήθηκε… Δεν το περίμενα! Δεν μου το ‘χατε πει, το ξέρατε; Είναι πραγματική έκπληξη! Δεν έχω μασήσει χειρότερα στη ζωή μου! Δεν κατάλαβα τίποτα!», δήλωσε στο τέλος της έκπληξης η Δάφνη Μπόκοτα.