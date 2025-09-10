Η Δανάη Μπάρκα ανέβασε πόζα με μαγιό στον λογαριασμό του «Πάμε Δανάη» – «Πέρασα να πω καλησπέρα»

Ιδιαίτερα ενεργή στα social media ήταν και παραμένει η Δανάη Μπάρκα, που όλο το καλοκαίρι μοιραζόταν στιγμές από τις διακοπές της μέσω του Instagram. Την Τετάρτη (10.09.2025) αποφάσισε να το κάνει και μέσω από τον λογαριασμό της εκπομπής «Πάμε Δανάη» που παρουσίαζε στο MEGA.

Η παρουσιάστρια, που η συνεργασία με το «Μεγάλο Κανάλι» ολοκληρώθηκε λίγο πριν τελειώσει η προηγούμενη σεζόν, φαίνεται ότι έχει κρατήσει ενεργό το προφίλ της εκπομπής που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό. Έτσι, η Δανάη Μπάρκα δε δίστασε να ανεβάσει εκεί μία πόζα από τη Σέριφο, στην οποία φορούσε ένα ολόσωμο μαγιό.

«Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε από εδώ; Πέρασα να σας πω καλησπέρα και να σας υπενθυμίσω (και σε εμένα) να έχουμε πίστη στο καλό, να χαμογελάμε, να αγαπάμε, να θυμόμαστε ότι μια ζωή την έχουμε που περνάει γρήγορα άρα το χρωστάμε στον εαυτό μας να διασκεδάζουμε και να ξεπερνάμε τα εμπόδια και φυσικά…να μοιραζόμαστε!

Και για να μην ξεχνάμε το Μότο μας: Μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Καλό Σεπτέμβρη», έγραψε η Δανάη Μπάρκα ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pame Danai (@pamedanai)

Η ανάρτησή της κέρδισε πολλά likes και θετικά σχόλια. Μάλιστα ανάμεσα στα πρόσωπα που της χάρισαν «καρδούλα» ήταν και η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου.

Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα η Δανάη Μπάρκα κρατούσε τον εν λόγω λογαριασμό καθαρά επαγγελματικό και μοιραζόταν στιγμές της από το πλατό της εκπομπής και μοιραζόταν πόζες από τις διακοπές της μόνο στον προσωπικό της, όπως είχε κάνει πρόσφατα με μία φωτογραφία με ένα εντυπωσιακό μακροβούτι.