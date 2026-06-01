Η Τζένιφερ Λόπεζ κλαίει για τα δίδυμα Έμ και Μαξ που φεύγουν για σπουδές κι ενώ μόλις μετακόμισε στη νέα της έπαυλη των 18 εκατ. δολαρίων

Μπορεί η Τζένιφερ Λόπεζ να μετρά μόλις λίγες εβδομάδες στη φρεσκοανακαινισμένη της έπαυλη, αξίας 18 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Hidden Hills της Καλιφόρνια, όμως είναι σε αναμμένα κάρβουνα καθώς προετοιμάζεται για μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της: τα 18χρονα δίδυμά της, Εμ και Μαξ, ετοιμάζουν βαλίτσες για το πανεπιστήμιο. Και η 56χρονη σταρ παραδέχεται ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της κάθε φορά που το σκέφτεται.

Η Τζένιφερ Λόπεζ μετακόμισε στο νέο της παλάτι πρόσφατα, θέλοντας να περάσει λίγες ακόμα πολύτιμες στιγμές με τα παιδιά της, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Άντονι. Στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ η Λόπεζ εξομολογήθηκε με χιούμορ αλλά και συγκίνηση: «Μην το συζητάς, θα αρχίσω να κλαίω! Κλαίω εδώ και δύο μήνες».

Η πιο δύσκολη στιγμή της; Όταν χρειάστηκε να γράψει τις καθιερωμένες αφιερώσεις για το λεύκωμα αποφοίτησής τους. «Όταν σας λέω έριξα τόνους δακρύων… Μου πήρε δύο ολόκληρες μέρες για να γράψω αυτές τις λίγες γραμμές», αποκάλυψε.

Το «πονηρό» σχέδιο της JLo για την επιστροφή τους

Παρά τη στενοχώρια της, η Λόπεζ έχει αναλάβει προσωπικά την προετοιμασία των παιδιών, έχοντας αγοράσει τα απαραίτητα για τα φοιτητικά τους δωμάτια. Μάλιστα, η ίδια παραδέχτηκε ότι έχει και ένα κρυφό, «πονηρό» κίνητρο:

«Θα φτάσουν εκεί και θα συνειδητοποιήσουν ότι τα δωμάτια στις εστίες είναι υπερβολικά μικρά. Ελπίζω ότι θα τους λείψει το σπίτι και θα θέλουν να γυρίσουν πίσω τρέχοντας. Αυτό είναι το σχέδιό μου!», αστειεύτηκε, ποντάροντας στην τεράστια άνεση που προσφέρει η δική της χλιδάτη έπαυλη.

Αν και δεν έχει αποκαλύψει τα πανεπιστήμια που επέλεξαν, η σταρ ανέφερε ότι τα δίδυμα θα πάνε σε διαφορετικές σχολές, καθώς φοιτούσαν και σε ξεχωριστά λύκεια.

Η μετακόμιση αυτή σηματοδοτεί και επίσημα το νέο κεφάλαιο στη ζωή της Λόπεζ, μετά το πολύκροτο διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ. Μέχρι πρόσφατα, η τραγουδίστρια και τα παιδιά της έμεναν στην υπερπολυτελή έπαυλη του Μπέβερλι Χιλς που μοιραζόταν με τον Άφλεκ, περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο νέο της σπίτι, το οποίο αγόρασε τον Φεβρουάριο του 2025 έναντι 17,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ενώ η JLo απολαμβάνει το νέο της ξεκίνημα, προσπαθεί παράλληλα να ξεφορτωθεί το παλιό της σπίτι. Η πρώην συζυγική έπαυλη με τον Μπεν Άφλεκ βγήκε ξανά στην αγορά με μειωμένη τιμή, στα 49,99 εκατομμύρια δολάρια.

Το πρώην ζευγάρι είχε ζητήσει αρχικά 68 εκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο του 2024, όμως η έλλειψη αγοραστών τούς ανάγκασε να ρίξουν την τιμή στα 52 εκατομμύρια τον Σεπτέμβριο του 2025. Πρόσφατα, ο Άφλεκ μεταβίβασε το μερίδιό του εξολοκλήρου στη Λόπεζ, αφήνοντάς την ελεύθερη να διαχειριστεί την πώληση μόνη της.