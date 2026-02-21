Η Δέσποινα Βανδή έδειξε στους θαυμαστές της το νέο hair look του γιου της με καφέ καρδιές

Η Δέσποινα Βανδή εκτός από μία επιτυχημένη καλλιτέχνιδα είναι πάνω από όλα μία στοργική μητέρα, που έχει μεγάλη αδυναμία στα δύο της παιδιά, Μελίνα και Γιώργο Νικολαΐδη.

Με την κόρη της η γνωστή τραγουδίστρια συνηθίζει να μοιράζεται πολλές φωτογραφίες και βίντεο, καθώς εκείνη ακολουθεί τα επαγγελματικά της βήματα, κάνοντας σπουδές στην υποκριτική και το τραγούδι. Αντιθέτως, ο 19χρονος γιος της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, Γιώργος Νικολαΐδης είναι πιο low profile.

Ο νεαρός που από μικρός αγαπούσε τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική σπουδάζει σε γνωστή ιδιωτική σχολή μαγειρικής για να γίνει σεφ. Μάλιστα, του αρέσουν τα εντυπωσιακά hair look, καθώς σε σπάνιες φωτογραφίες που έχει μοιραστεί στο παρελθόν η αδελφή του, είχε βάψει τα μαλλιά του ξανθά.

Το Σάββατο (21.02.2026) η Δέσποινα Βανδή αποκάλυψε ότι ο Γιώργος υιοθέτησε ένα νέο hair look, πολύ ιδιαίτερο, με καφέ καρδιές «ζωγραφισμένες» στο κεφάλι του.

«Love is in the hair», έγραψε η τραγουδίστρια στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Μάλιστα, το εντυπωσιακό hair look επιμελήθηκε ο γνωστός κομμωτής, Νικόλας Βιλλιώτης.