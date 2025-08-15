Η Δέσποινα Βανδή περνάει τη γιορτή της στην Κρήτη: Οι ευχές που αντάλλαξε με τους θαυμαστές της – «Χαρές μόνο»

Την ονομαστική της γιορτή έχει σήμερα, Παρασκευή (15.08.2025) η Δέσποινα Βανδή και περνάει την ιδιαίτερη αυτή στιγμή του έτους σε ένα από τα πιο αγαπημένα της μέρη, που δεν είναι άλλο από την Κρήτη.

Εκεί η γνωστή τραγουδίστρια και ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης, έχουν πολλές όμορφες αναμνήσεις και επισκέπτονται συχνά το νησί από τότε που έγιναν ζευγάρι. Το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε ένα βίντεο και ευχαρίστησε τους followers της για τις ευχές τους, ενώ έστειλε κι εκείνη με τη σειρά της «χρόνια πολλά» σε όλον τον κόσμο.

«Χρόνια πολλά παιδιά, με υγεία, αγάπη, χαρές μόνο σε όσους και όσες γιορτάζουν και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις χιλιάδες ευχές που μου στέλνετε. Όπου και να είστε να περνάτε πανέμορφα. Εγώ είμαι στην Κρήτη, ξέρετε ότι είναι ένας τόπος που αγαπώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, σας εύχομαι και του χρόνου να είμαστε γεροί να ανταλλάξουμε και πάλι ευχές», είπε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ερμηνεύτρια.

View this post on Instagram A post shared by Despina Vandi (@desp1navandi)

Μάλιστα, στο βίντεο που δημοσίευσε φορούσε μόνο το μαγιό της, το οποίο ήταν δίχρωμο, μαύρο το πάνω μέρος και πράσινο το κάτω και είχε ολοκληρώσει το beachy look της με τα αγαπημένα της γυαλιά ηλίου.

Κάτω από το βίντεο που δημοσίευσε η γνωστή τραγουδίστρια οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της στείλουν τις δικές τους ευχές για τη γιορτή της. Μάλιστα, ανάμεσα σε άλλους μηνύματα της έστειλαν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Σμαράγδα Καρύδη, η Μελίνα Μακρή, η Όλγα Λαφαζάνη και πολλοί άλλοι.